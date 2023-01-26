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В Алматы руку рабочего затянуло в мясорубку

В Алматы руку рабочего затянуло в мясорубку Фото: Instagram/roso_kazakhstan
26 января в мясном цехе в Алматы произошел несчастный случай: руку мужчины 1981 года рождения затянуло в мясорубку, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении ГУ "Республиканский оперативно-спасательный отряд" МЧС РК, во время  работы на производственной мясорубке руку мужчины затянуло, когда он закладывал мясо для фарша.

Семь спасателей, прибывших на место, извлекли руку. Одновременно психолог оказывал помощь мужчине.

По завершению операции пострадавший был передан медикам.

24 января 2023 года сообщалось о четырех пострадавших после взрыва газа в Актюбинской области.

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