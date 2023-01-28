Два военных истребителя потерпели крушение в Индии

Два истребителя ВВС Индии — Су-30 и Мираж-2000 — потерпели крушение в Мадхья-Прадеше во время учений, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NDTV, в Минобороны Индии сообщили, что у "Су-30" было два пилота, а у Mirage 2000 — один пилот. Сообщается, что двое пилотов спаслись после того, как им удалось катапультироваться.

В отношении третьего пилота ведутся поисково-спасательные работы.





Terrible news coming in:



A Sukhoi-30 and Mirage 2000 aircraft have crashed near Morena, Madhya Pradesh.



Both of these aircraft had taken off from the Gwalior air base in Madhya Pradesh where an exercise was going on. More details awaited. pic.twitter.com/gl3bcBnH6g — Defence Core (@Defencecore) January 28, 2023

На видео с места происшествия, снятом местными жителями, видны обломки самолета на земле.

Источники в обороне сообщили NDTV, что ВВС начали расследование, чтобы выяснить, не привело ли столкновение в воздухе к крушению.