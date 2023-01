Два военных истребителя потерпели крушение в Индии

По информации телеканала NDTV, в Минобороны Индии сообщили, что у "Су-30" было два пилота, а у Mirage 2000 — один пилот. Сообщается, что двое пилотов спаслись после того, как им удалось катапультироваться.

В отношении третьего пилота ведутся поисково-спасательные работы.

Terrible news coming in:



A Sukhoi-30 and Mirage 2000 aircraft have crashed near Morena, Madhya Pradesh.



Both of these aircraft had taken off from the Gwalior air base in Madhya Pradesh where an exercise was going on. More details awaited. pic.twitter.com/gl3bcBnH6g