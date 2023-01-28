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Два военных истребителя потерпели крушение в Индии

Два военных истребителя потерпели крушение в Индии Фото: pixabay
Два истребителя ВВС Индии — Су-30 и Мираж-2000 — потерпели крушение в Мадхья-Прадеше во время учений, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NDTV, в Минобороны Индии сообщили, что у "Су-30" было два пилота, а у Mirage 2000 — один пилот. Сообщается, что двое пилотов спаслись после того, как им удалось катапультироваться.

В отношении третьего пилота ведутся поисково-спасательные работы.


На видео с места происшествия, снятом местными жителями, видны обломки самолета на земле.

Источники в обороне сообщили NDTV, что ВВС начали расследование, чтобы выяснить, не привело ли столкновение в воздухе к крушению.

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