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Мы на краю третьей мировой войны – Трамп обвинил Байдена

Мы на краю третьей мировой войны - Трамп обвинил Байдена Фото: скриншот с видео
Во время выступления перед республиканцами экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего – Джо Байдена – в том, что он поставил мир на грань третьей мировой войны, сообщает Zakon.kz.
"Своей слабостью и некомпетентностью Джо Байден привел нас на край третьей мировой войны. Мы на краю третьей мировой войны, если кто не знает".Трамп

Он добавил, что если бы он был президентом, то конфликта между Россией и Украиной не возникло бы. Политик пообещал, что он вернет "мир через силу", если его назначат главой государства.

Помимо этого, Трамп также подчеркнул свою готовность добиться мирного урегулирования конфликта в течение суток путем переговоров.

"Это соглашение ждет, что его заключат. Но его некому заключить".Трамп

Ранее бывший американский лидер заявил, что США при Байдене разрушаются радикальными и коррумпированными политиками.

Также сообщалось, что в субботу Дональд Трамп проводит первые выступления с момента объявления о своем желании участвовать в президентской гонке. Выборы нового главы США пройдут в 2024 году. 

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Елена Вебер
Байден Джо Трамп Дональд США
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