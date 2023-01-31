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Три землетрясения за шесть часов произошли на территории Китая

Три землетрясения за шесть часов произошли на территории Китая Фото: unsplash
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС Казахстана за шесть часов - с 23:07 30 января по 05:06 31 января - на территории Китая зарегистрировано три землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Первое землетрясение произошло 30 января в 23 час. 07 мин. 27 сек. Алматинского времени.

Эпицентр землетрясения расположен в 1030 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 12,4. Магнитуда MPV 5,6. Координаты эпицентра 34.39° с. ш. 80.57° в. д. Глубина 10 км.

31 января на территории Китая было зарегистрировано сразу два землетрясения с разницей в полтора часа:

  • в 03 час. 38 мин. 22 сек. Алматинского времени. Эпицентр землетрясения расположен в 369 км на юг от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9,3. Магнитуда MPV 4,1. Координаты эпицентра 39.94° с. ш. 77.71° в. д. Глубина 10 км;
  • в 05 час. 06 мин. 38 сек. Алматинского времени. Эпицентр землетрясения расположен в 1051 км на северо-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9,2. Магнитуда MPV 3,6. Координаты эпицентра 48.21° с. ш. 88.32° в. д. Глубина 5 км.

Согласно данным казахстанских сейсмологов, сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Утром 27 января 2023 года алматинцы ощутили землетрясение, эпицентр которого находился на территории Кыргызстана - в 190 км от Алматы.

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