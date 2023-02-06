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Мощное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции Фото: pixabay
В центральной части Турции произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 26 км от турецкого города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек, сообщает Zakon.kz

Специалисты Европейско-Средиземноморский сейсмологический центра (EMSC) добавили, что очаг залегал на глубине 10 километров.

Как пишут СМИ, напуганные люди выскочили из квартир на улицы.

В данный момент нет точной информации о произошедших разрушениях и пострадавших.

По информации РИА Новости подземные толчки продолжаются.

В результате землетрясения есть разрушения в турецком городе Кахраманмараш.

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