Мощное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции

Фото: pixabay

В центральной части Турции произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 26 км от турецкого города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек, сообщает Zakon.kz

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