Мощное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции
Фото: pixabay
В центральной части Турции произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 26 км от турецкого города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек, сообщает Zakon.kz
Специалисты Европейско-Средиземноморский сейсмологический центра (EMSC) добавили, что очаг залегал на глубине 10 километров.
Как пишут СМИ, напуганные люди выскочили из квартир на улицы.
В данный момент нет точной информации о произошедших разрушениях и пострадавших.
По информации РИА Новости подземные толчки продолжаются.
В результате землетрясения есть разрушения в турецком городе Кахраманмараш.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ