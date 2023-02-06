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Шестилетний мальчик самостоятельно заделал яму на тротуаре в Талдыкоргане

Шестилетний мальчик самостоятельно заделал яму на тротуаре в Талдыкоргане Фото: pxhere
Мальчик из Талдыкоргана решил помочь дорожным службам и самостоятельно заделал яму на тротуаре в 6 микрорайоне, сообщает Zakon.kz.

Поступок ребенка восхитил пользователей Казнета:

  • даже ребенок понимает, что надо что-то делать;
  • не обязательно сразу акимат обвинять, каждый пусть с себя начнет;
  • мальчик, скорее всего, заделал неудобную яму для своей мамы с коляской, которая каждый день ходит по этому тротуару;
  • молодец мальчишка! устал спотыкаться;
  • позитивная фотография... столько любви и бережного отношения.

В свою очередь, акимат Талдыкоргана выразил благодарность родителям за патриотическое воспитание сына.

"Это и есть будущее нашей страны! Каждый гражданин от мала до старца должен уважать и ценить то, что имеет. Мы надеемся и верим, что маленькая искорка, зажженная в сердце этого мальчика, возгорится в большое пламя любви к родному краю".Пресс-служба акимата Талдыкоргана

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