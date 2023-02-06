Шестилетний мальчик самостоятельно заделал яму на тротуаре в Талдыкоргане

Фото: pxhere

Мальчик из Талдыкоргана решил помочь дорожным службам и самостоятельно заделал яму на тротуаре в 6 микрорайоне, сообщает Zakon.kz.

Поступок ребенка восхитил пользователей Казнета: даже ребенок понимает, что надо что-то делать;

не обязательно сразу акимат обвинять, каждый пусть с себя начнет;

мальчик, скорее всего, заделал неудобную яму для своей мамы с коляской, которая каждый день ходит по этому тротуару;

молодец мальчишка! устал спотыкаться;

позитивная фотография... столько любви и бережного отношения. Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ (@taldykorganec.insta_) В свою очередь, акимат Талдыкоргана выразил благодарность родителям за патриотическое воспитание сына. "Это и есть будущее нашей страны! Каждый гражданин от мала до старца должен уважать и ценить то, что имеет. Мы надеемся и верим, что маленькая искорка, зажженная в сердце этого мальчика, возгорится в большое пламя любви к родному краю". Пресс-служба акимата Талдыкоргана Читайте также Забывчивый астанчанин оставил в поезде сумку с 6,7 млн тенге В Казахстане расширят перечень существенно важных товаров Семьям погорельцев отремонтировали квартиры в Акмолинской области

Следите за новостями zakon.kz в: