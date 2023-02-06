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Законодательство РК

В Абайской области здания судов проверяют из-за сообщения о минировании

здание Фото: polisia.kz
В Абайской области на электронную почту судов пришли анонимные сообщения о минировании, сообщает Zakon.kz.

6 февраля на место выехали все экстренные службы, эвакуировав граждан из здания суда.

В настоящее время проводится обследование.

Полицейские области Абай предупреждают об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, предусмотренного статьей 273 УК РК, которое влечет наказание до 5 лет лишения свободы.

Отметим, что житель Павлодара позвонил в полицию и сообщил о заложенной на детской площадке бомбе. 58-летнего мужчину приговорили к двум годам лишения свободы.

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