В ночном клубе Кызылорды ранили парня из огнестрельного оружия

Фото: polisia.kz

7 февраля около 01:30 в одном из ночных клубов Кызылорды между молодыми людьми произошел конфликт. Завязалась драка. Подозреваемые, используя огнестрельное оружие, ранили потерпевшего, сообщает Zakon.kz.

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