В ночном клубе Кызылорды ранили парня из огнестрельного оружия
Фото: polisia.kz
7 февраля около 01:30 в одном из ночных клубов Кызылорды между молодыми людьми произошел конфликт. Завязалась драка. Подозреваемые, используя огнестрельное оружие, ранили потерпевшего, сообщает Zakon.kz.
Один человек госпитализирован, его состояние стабильное.
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Полиция ищет подозреваемых. Проводится досудебное расследование по п.2 ч.3 ст.293 УК РК. Назначены экспертизы. С места происшествия изъяты вещественные доказательства.
22 октября в актюбинском ТРЦ 19-летнего парня ранили ножом в шею. Пострадавший госпитализирован в больницу, подозреваемый задержан.
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