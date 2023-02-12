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Тектонический разлом в Турции показали из космоса

Фото землетрясения в Турции Фото: "Роскосмос"
Последствия разрушительного землетрясения в Турции показали из космоса. Фотографии опубликовала российская госкорпорация "Роскосмос", сообщает Zakon.kz.

Роскосмос задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции.

На снимке, сделанном космическим аппаратом "Канопус-В", показали тектонический разлом, появившийся после землетрясений в Турции.

Аппарат также снял аэропорт Хатай после серии землетрясений.

Аэропорт Хатай

Аэропорт Хатай. Фото: "Роскосмос"

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля. Позже спасатели извлекли тело еще одного казахстанца – Мирболата Курмашева. 

Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы 11 февраля вечером. С ними уже простились.

Одеяла, фонарики и памперсы – волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции. 

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