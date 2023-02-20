Главное за ночь: второй эшелон казахстанских спасателей прибыл из Турции, КНДР продолжает запуск ракет
Спасатели возвращаются домой
Казахстанские спасатели и медики возвращаются домой, завершив поисково-спасательную операцию в Турции. Второй борт специалистов приземлился в Астане.
Казахстанские специалисты извлекли 88 тел погибших и вызволили 7 пострадавших, сообщает пресс-служба МЧС.
Северная Корея запускает ракеты
КНДР продолжает запуск баллистических ракет. На этот раз стало известно о трех объектах, выпущенных в сторону Японии. Также о ракетах, направленных в район Корейского полуострова, заявили власти Южной Кореи.
Сообщается, что пуски ракет Северной Кореи стали ответом на военные учения США с Японией и Южной Кореей.
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