Главное за ночь: второй эшелон казахстанских спасателей прибыл из Турции, КНДР продолжает запуск ракет

Казахстанские спасатели завершили миссию в Турции и возвращаются домой. КНДР вновь выпустила несколько ракет в сторону Японии и Южной Кореи. Казахстанские спортсмены радуют победами, сообщает Zakon.kz.

Спасатели возвращаются домой

Казахстанские спасатели и медики возвращаются домой, завершив поисково-спасательную операцию в Турции. Второй борт специалистов приземлился в Астане.

Казахстанские специалисты извлекли 88 тел погибших и вызволили 7 пострадавших, сообщает пресс-служба МЧС.

Северная Корея запускает ракеты

КНДР продолжает запуск баллистических ракет. На этот раз стало известно о трех объектах, выпущенных в сторону Японии. Также о ракетах, направленных в район Корейского полуострова, заявили власти Южной Кореи.

Сообщается, что пуски ракет Северной Кореи стали ответом на военные учения США с Японией и Южной Кореей.

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