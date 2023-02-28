Главное за ночь: 10% детей Казахстана курят вейпы, Казахстан "воздержался" на голосовании по Украине — МИД

О том, почему Казахстан "воздержался" в ходе голосования по резолюции ООН по Украине, рассказали в МИД. 10% школьников используют электронные системы курения, сообщает Zakon.kz.

Казахстан "воздержался"

В Министерстве иностранных дел РК объяснили, почему Казахстан воздержался при голосовании по резолюции "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине" на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН 23 февраля.

Казахстан проголосовал "воздержаться", исходя из того, что принятие подобного рода резолюций не будет способствовать нахождению взаимоприемлемого решения, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

10% детей в Казахстане курят вейпы

Такие результаты показали исследования, которые провели специалисты Национального центра общественного здоровья и ЮНИСЕФ. В анонимном опросе приняли участие 7,5 тысячи школьников в возрасте от 11 до 15 лет.

Зарплаты выросли у 1,1 млн казахстанцев

В результате реализации Программы повышения доходов населения были увеличены зарплаты более 1,1 млн работников бюджетной сферы. Больше всего прибавку ощутили медицинские работники — в среднем на 30%. Об этом рассказали в пресс-службе премьер-министра Смаилова.

Новости Казахстана

В Актобе расследуют жестокое убийство 47-летней Жанны Мураткалиевой, сотрудницы областного акимата, которая скончалась от ножевых ранений. По подозрению в преступлении задержан 29-летний подозреваемый, у которого в салоне автомашины обнаружен труп женщины, сообщили в полиции.

В Западно-Казахстанской области планируют открыть питомник для содержания 200 голов сайгаков. Древнюю антилопу в искусственных условиях будут изучать и разводить. Если дикую антилопу удастся одомашнить, мясо будут поставлять на экспорт.

11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области. В отношении участников игры полицейские составили административные протоколы.

В Шымкенте компании по ремонту дорог обязали выплатить штрафы за нарушения в ходе строительных работ. В общей сложности к ответственности привлечена 41 компания. Сумма штрафов превышает 62 миллиона.

Транспортные полицейские задержали группу лиц, длительное время занимавшихся незаконным оборотом драгоценных металлов на территории РК.

Новости мира

Международная федерация футбола присудила титул лучшего игрока 2022 года Лионелю Месси.

Президент России Владимир Путин наградил американского актера и продюсера Стивена Сигала орденом Дружбы.

Запуск американской ракеты Falcon 9 компании Space X отложили из-за неисправности в системе стартового комплекса. Известно это стало за две минуты до запуска.

Илон Маск вновь стал самым богатым человеком.