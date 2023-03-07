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Спасенная в Турции казахстанка вернулась домой

Спасенная в Турции казахстанка вернулась домой Фото: Anadolu Agency
Сабина Мамадьярова, которую спасатели нашли под завалами после землетрясения в Турции, вернулась домой, сообщает Zakon.kz.

Сейчас Сабина Мамадьярова на родине, девушка просит ее не беспокоить и не дает комментарии о случившемся, рассказал представитель МИД Айбек Смадияров, передает КТК.

"В период ее нахождения в больнице наш консул был с ней на связи постоянно. С ней находились ее родственники. Она уже вернулась в Казахстан. Но просила ее не беспокоить. Она не хотела бы давать каких-либо комментариев" Айбек Смадияров

8 февраля в результате поисковых работ в городе Антакья в провинции Хатай силами МЧС Турции была спасена гражданка Казахстана Сабина Мамадьярова из разрушенного дома. У девушки диагностировали перелом руки.


Спасенная в Турции казахстанка вернулась домой

Фото: Telegram/Rescue KZ


Позднее в МИД рассказали, что Сабину Мамадьярову в срочном порядке госпитализировали, ей провели операцию на поврежденную руку.

Мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии утром 6 февраля. Магнитуда толчков составила 7,7. По последним данным, количество погибших в Турции превысило 46 тысяч человек.

Тело казахстанца Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля. Позже спасатели извлекли тело еще одного казахстанца – Мирболата Курмашева. 10 февраля было найдено тело гражданки Казахстана Жанар Жаксыбековой.

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