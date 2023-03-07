Токаев подписал указ об изменении структуры и функций АЗРК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 марта 2023 года подписал указ "О некоторых вопросах Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Документ вносит изменения в функции и структуру Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

В частности, у АЗРК появились следующие новые функции:

выработка предложений по формированию государственной политики в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;

осуществление взаимодействия с антимонопольными органами государств-участников Евразийского экономического союза в соответствии с международными договорами, в том числе путем направления уведомлений, запросов о предоставлении информации, проведения консультаций, информирования о расследованиях в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан;

согласование порядка осуществления закупок Фондом национального благосостояния и организациями Фонда;

согласование методики расчета инфраструктурных сборов, утверждаемой уполномоченным органом в сфере гражданской авиации;

согласование перечня видов деятельности, технологически связанных с производством товаров, работ, услуг, утверждаемого государственным органом, осуществляющим руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления;

предоставление субъектам рынка предварительного согласия на осуществление сделок (действий) в случаях, предусмотренных законодательством РК в области защиты конкуренции;

предоставление согласия на государственную регистрацию, перерегистрацию субъектов рынка, а также прав на недвижимое имущество в случаях, предусмотренных законодательством РК в области защиты конкуренции;

согласование в порядке, установленном законодательством РК, бизнес-плана к республиканскому проекту государственно-частного партнерства, инвестиционного предложения республиканского государственного инвестиционного проекта, конкурсной (аукционной) документации республиканского проекта государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в них изменений и (или) дополнений в части, относящейся к области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, по проектам, предусматривающим обеспечение частными партнерами реализации государственных функций;

анализ и выявление системных проблем, поднимаемых заявителями.

В структуре АЗРК в строке "Департамент финансовых рынков и иных отраслей" слова "и иных отраслей" исключены и дополнены строкой следующего содержания: "Департамент социальной сферы".

"Управление экономической интеграции" получило название: "Управление международного сотрудничества".

"Управление правового регулирования конкуренции" стало называться "Департаментом".

"Департамент индустрии и государственной поддержки" теперь носит название "Департамент индустрии, государственной поддержки и закупок".

Указ вводится в действие со дня подписания.