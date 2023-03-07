У казахстанской природы появится еще один закон

7 марта введен в действие закон "О растительном мире". Документ регулирует отношения в области охраны и использования растительных ассоциаций, произрастающих на территории страны, сообщает Zakon.kz.

Закон разработан в соответствии с Концепцией по переходу Казахстана к "зеленой экономике", утвержденной Указом Президента РК. Дело в том, что растительность является основой, своеобразным природным каркасом практически всех экосистем, благодаря которому эти экосистемы сохраняют свою жизнеспособность и обеспечивают условия существования для человека.

По имеющимся научным данным, 21% мировой флоры по различным причинам и, в первую очередь, из-за интенсивного и нерационального природопользования, находится под угрозой вымирания.

В Казахстане насчитывается около 6000 видов высших сосудистых растений, 4850 видов грибов, 2000 видов водорослей, 1000 видов мхов и лишайников. Из общего числа этих растительных видов 387 видов включены в Красную книгу Республики Казахстан как редкие либо находящиеся под угрозой исчезновения и прогнозируется, что число их будет увеличиваться.

Одними из главных причин сокращения видового разнообразия и деградации растительности в республике являются несбалансированное использование природных растительных ресурсов, разрушение среды их произрастания, вытеснение аборигенной растительности внесенными человеком чужеродными видами и культурами. В результате это приводит к утрате видов и деградации самих природных экологических систем.

При этом действовавшее до сих пор в нашей стране законодательство недостаточно полно обеспечивало их защиту и регулировало использование. Имеются в виду Законы РК "Об особо охраняемых природных территориях", "О пастбищах" и Лесной кодекс РК.

Принятие нового закона потребует приведения в соответствие с ним Экологического, Налогового кодексов, Кодекса "Об административных правонарушениях", а также Уголовного кодекса, в котором была бы предусмотрена ответственность за уничтожение или повреждение особо ценных растений, их незаконный оборот. Существующий же Закон "О пастбищах" будет отменен в связи с поглощением данным НПА.