Главное к утру: победы спортсменов, Канело в чапане и запрет на говядину

Сразу две громкие победы казахстанских спортсменов случились на международных соревнованиях. Канело снял видео в чапане. Казахстан ввел заперт на импорт говядины из Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Победы наших спортсменов

14-летняя казахстанка Ариана Гогулина стала чемпионкой ITF Juniors World Tennis Tour не только в одиночке, но и в паре. В финале одиночного разряда Ариана настолько уверенно выиграла первый сет (6:2), что ее соперница из Индии уже во втором гейме отказалась от продолжения матча.

Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в Баку. "Золото" он добыл в вольных упражнениях, показав лучший результат в финале. За свое выступление он набрал 14.200 балла.

Канело в чапане

Всемирно известный боксер-мексиканец Сауль "Канело" Альварес в казахском национальном наряде поздравил казахстанского бизнесмена Ибрагима Акдрашева. У основателя компании "Suleimen Promotion" был день рождения.

Запрет на говядину

Временный запрет на ввоз бразильской говядины установил Комитет ветеринарного контроля и надзора минсельхоза. Причиной стала болезнь губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, которую зарегистрировала Всемирная организация здоровья животных (WAHIS).

Новости Казахстана

21 человек осудили в Атырау. Суд вынес решение по делу о массовой драке с перестрелкой на трассе Атырау – Актобе в районе села Сагиз, которая произошла в конце октября 2021 года. Травмы тогда получили шесть человек, один скончался.

YouTube Premium запустят в Казахстане в 2023 году. Новые возможности позволят казахстанцам смотреть видео без рекламы и в фоновом режиме, сохранять видео, чтобы смотреть их без доступа к интернету.

На Экибастузской ТЭЦ был выявлен ряд нарушений. Руководству ТОО выписан штраф на общую сумму 1600 МРП (5 520 000 тенге).

Super-әже выбрали в Астане. В столице впервые прошел конкурс красоты среди бабушек. Победительница и участницы получили денежные призы.

Тонувшую в ледяной воде собаку спасли сотрудники ЧС в Петропавловске. Для спасения провалившегося под лед четвероногого спасателю пришлось раздеться и нырнуть в ледяную воду Ишима.

В деле об избиении сотрудника на рабочем месте в Улытауской области появились новые подробности: за хулиганство задержаны двое подозреваемых.