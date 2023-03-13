Более трех тысяч этнических казахов получили статус кандаса

На историческую родину вернулись и получили статус кандаса 3134 этнических казаха с начала 2023 года. Об этом 13 марта рассказали в Минтруда, сообщает Zakon.kz.

Более половины кандасов (50,0%), прибывших в Казахстан с начала этого года, – это выходцы из Узбекистана, 16,3% – из КНР, 15,9% – из России, 8,4% – из Туркменистана, 4,5% – из Монголии и 4,9% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27%), Мангистауской (16,6%), Туркестанской (7,1%) и Жамбылской (3,6%) областях, а также в городах Астана (10,5%), Алматы (7,6%) и Шымкент (6,5%).



По состоянию на 1 марта текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 69,1%, 22,7% человек моложе трудоспособного и 8,2% – пенсионеры.





Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования:

20,1% имеют высшее образование;

40,9% – среднее специальное образование;

35,2% – общее среднее образование;

3,8% не имеют образования.