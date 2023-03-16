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Главное к утру: Токаев в Анкаре, маркировка обуви по новым правилам, паводки

Главное к утру: Токаев в Анкаре, маркировка обуви по новым правилам, паводки Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом. Новые правила маркировки обуви повысят ее стоимость. Паводки продолжают угрожать населенным пунктам в регионах, сообщает Zakon.kz.
Токаев в Анкаре

Касым-Жомарт Токаев планирует принять участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств. В рамках визита также планируется встреча главы государства с президентом Турции.

Маркировка и стоимость обуви

Правила обязательной маркировки обуви вступят в силу в Казахстане с первого апреля. Предприниматели заявляют, что в конечном итоге QR-код на коробке повлияет и на цену обуви внутри. Так как чтобы промаркировать каждую пару в партии, приходится либо доплачивать сотрудникам, либо нанимать новых. Также они говорят, что это двойная работа, так как на каждой паре уже есть международный код.

Паводки в регионах

В ЗКО продолжаются противопаводковые мероприятия. Посты наблюдения для мониторинга за уровнем воды в руслах рек Деркул и Чаган выставлены в черте Уральска. За день в подтопленных районах откачали более 40 тыс. кубометров воды.

В Актюбинской области спасатели продолжают помогать людям из подтопленных паводками районов выбираться на "большую землю".

Новости Казахстана

Полигон с захоронениями сибирской язвы у села Соколовка Северо-Казахстанской области мешает властям провести к селу водопровод. Две тысячи сельчан получают воду на 4 часа в сутки.

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В Астане жених порезал имама после обряда никах. В результате богослов получил травмы, его госпитализировали.

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Астана Токаев Касым-Жомарт Актюбинская область Западно-Казахстанская область Казахстан Кызылорда Северо-Казахстанская область Турция
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