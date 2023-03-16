Главное за день: компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация

После 20 марта казахстанцы получат компенсацию по тенговым депозитам. Школьники отдохнут на каникулах всего девять дней. Возможна ли в Казахстане девальвация тенге после выборов и о чем говорили Токаев и Эрдоган в Анкаре. Главные новости за 16 марта – в подборке Zakon.kz.

Компенсация по тенговым депозитам

В казахстанском фонде гарантирования депозитов сообщили, что после 20 марта банки начнут выплачивать вкладчикам компенсации по тенговым депозитам.

В начале 2022 года Национальный банк и правительство Казахстана запустили программу по защите тенговых вкладов физических лиц.

Заявления подали 2 590 021 депозитор. Вкладчики получат премию в размере 10% на минимальную сумму депозита, действовавшего в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно. При этом сумма выплаты не превысит 2 млн тенге.

Весенние каникулы школьников

В Министерстве просвещения Казахстана назвали сроки весенних каникул. Всего школьники отдохнут девять дней – с 18 по 26 марта включительно.

Несмотря на то, что отдых выпадает на праздничные дни в министерстве решили не переносить школьные каникулы, объясняя тем, что дети не успеют освоить программу.

Ослабление тенге и рост доллара

Тенге по отношению к доллару слабеет с начала прошлой недели. 6 марта средневзвешенный курс доллара составил 432,83 тенге, поднявшись на 1,77 тенге. 16 марта, по итогам дневных торгов, курс доллара составил 466,15 тенге, поднявшись на 1,39 тенге.

Как сообщили в Нацбанке, повышение волатильности и ослабление национальной валюты по отношению к доллару США осложняется падением цен на нефть до уровней 73-74 доллара за баррель.

Вместе с тем, влияние локальных кризисов у банков США и Еврозоны на финансовый рынок Казахстана является ограниченным.

Национальный банк сохраняет за собой право проведения валютных интервенций для сохранения ликвидности на валютном рынке и сглаживания резких колебаний обменного курса. Это поддержит механизмы рыночного курсообразования, не ограничивая разумную волатильность тенге. И в случае необходимости такие интервенции будут произведены.

Девальвации тенге после выборов?

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов в кулуарах Сената опроверг слухи о возможной девальвации тенге после выборов в Мажилис и маслихаты.

"Все слухи о том, что Национальный банк каким-то образом влияет на курс в преддверии выборов, не соответствуют действительности", – сказал глава Нацбанка.

Переговоры Токаева и Эрдогана



Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Анкару провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции отметил, что в результате договоренностей, достигнутых в рамках состоявшихся в последние годы взаимных визитов, наблюдается рост товарооборота во всех отраслях. До конца года его необходимо довести до 10 млрд долларов.

Он также поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную помощь в ликвидации последствий землетрясений.

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, подчеркнул важность взаимодействия между странами в области чрезвычайных ситуаций и обеспечения постоянной готовности к возможным угрозам.

Глава государства также добавил, что Турция является одним из главных торговых партнеров Казахстана.

"Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 33% и достиг 6,3 млрд долларов. Это результат системной работы. Казахстан имеет возможность направлять большие объемы товаров на турецкий рынок", – сказал президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов поддержать проекты турецких инвесторов в Казахстане.

Рост госдолга Казахстана

На пленарном заседании Сената депутаты обратили внимание на риск увеличения госдолга до 45% к ВВП к 2050 году.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев ответил, что госдолг растет из-за мировой инфляции и высокой базовой ставки.

Но дефицит бюджета, по его словам, будут постепенно снижать.

"За последние два года мы на 40% подняли собственные доходы. Сейчас предусматриваем инвестиции в бюджет. Привлекаем на внутренний рынок средства, у нас есть фонд аккумулирования, который большую поддержку оказывает в покрытии дефицита бюджета. И, по нашему прогнозу, долг не должен превысить 30% к ВВП", – рассказал Ерулан Жамаубаев.

Корректировки в бюджет 2023-2025



Депутаты Сената на пленарном заседании приняли поправки в республиканский бюджет на 2023-2025 годы.

Дополнительное увеличение расходов составило 2,2 трлн тенге. Основную сумму – 2 трлн тенге – выделят на реализацию инициатив главы государства, озвученных в Послании и предвыборной программе.

Деньги направят на поддержку регионов, дальнейшее развитие сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, а также отдельные направления социальной сферы.

В целом, параметры республиканского бюджета на текущий год сложились следующим образом: поступления бюджета – 19,3 трлн тенге с увеличением на 1,5 трлн тенге. Дефицит сохранен на уровне 2,7% к ВВП. Расходы республиканского бюджета планируются в объеме 22,5 трлн тенге.

Поправки по усилению ответственности энергопредприятий

Министерство энергетики готовит поправки в законодательство, которые усилилят ответственность собственников объектов жизнеобеспечения за невыполнение своих обязанностей. Об этом на пленарном заседании Сената рассказал заместитель премьер-министра Роман Скляр.

Вице-премьер добавил, что по авариям в Риддере и Экибастузе правоохранительные органы еще проводят расследования, по итогам которых в отношении собственников будут приняты процессуальные решения.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов.

Новый Социальный кодекс

Депутаты Сената приняли во втором чтении проект Социального кодекса, направленный на изменение государственной социальной поддержки граждан.

Кодекс будет введен в действие 1 июля.

В рамках поправок в Казахстане повысят размер пособий на 14,5% лицам с инвалидностью, по потере кормильца и отдельным категориям лиц, воспитывающим ребенка с инвалидностью, жертвам политических репрессий.

Кроме того, появится карта "Ата жолы", которую начнут выдавать бизнес-иммигрантам либо лицам, обладающих востребованными профессиями из числа этнических казахов. Это позволит в ближайшие годы привлечь в страну более 100 этнических казахов из числа успешных предпринимателей и специалистов высокой квалификации.