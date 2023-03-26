Никакой астероидной угрозы: огромный космический булыжник благополучно пронесся мимо

Фото: pixabay

Специалисты NASA сообщили, что между орбитами Земли и Луны с 25 на 26 марта пролетел астероид диаметром от 40 до 90 м, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: