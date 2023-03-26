Никакой астероидной угрозы: огромный космический булыжник благополучно пронесся мимо
Фото: pixabay
Специалисты NASA сообщили, что между орбитами Земли и Луны с 25 на 26 марта пролетел астероид диаметром от 40 до 90 м, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба NASA сообщила в Twitter, что астероид буквально пронесся на расстоянии примерно 160 тыс. км от Земли.
Астрономы отмечают, что настолько большие космические объекты приближаются к нашей планете раз в десятилетие.
"Нет никакой известной угрозы, по крайней мере, в течение следующих 100 лет", – отметили представители NASA.
Ранее мы сообщали, что крупный астероид летит к Земле.
Newly-discovered asteroid 2023 DZ2 will sail safely past Earth today. Asteroids pass our planet safely all the time, but a close approach by one of this size (140–310 ft, or 43–95 m) happens only about once per decade. (There is no known threat for at least the next 100 years.)— NASA (@NASA) March 25, 2023
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