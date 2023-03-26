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Никакой астероидной угрозы: огромный космический булыжник благополучно пронесся мимо

Никакой астероидной угрозы: огромный космический булыжник благополучно пронесся мимо Фото: pixabay
Специалисты NASA сообщили, что между орбитами Земли и Луны с 25 на 26 марта пролетел астероид диаметром от 40 до 90 м, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба NASA сообщила в Twitter, что астероид буквально пронесся на расстоянии примерно 160 тыс. км от Земли. 

Астрономы отмечают, что настолько большие космические объекты приближаются к нашей планете раз в десятилетие.

"Нет никакой известной угрозы, по крайней мере, в течение следующих 100 лет", – отметили представители NASA.

Ранее мы сообщали, что крупный астероид летит к Земле.

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