Никакой астероидной угрозы: огромный космический булыжник благополучно пронесся мимо

Пресс-служба NASA сообщила в Twitter, что астероид буквально пронесся на расстоянии примерно 160 тыс. км от Земли.

Астрономы отмечают, что настолько большие космические объекты приближаются к нашей планете раз в десятилетие.

"Нет никакой известной угрозы, по крайней мере, в течение следующих 100 лет", – отметили представители NASA.

Ранее мы сообщали, что крупный астероид летит к Земле.

Newly-discovered asteroid 2023 DZ2 will sail safely past Earth today. Asteroids pass our planet safely all the time, but a close approach by one of this size (140–310 ft, or 43–95 m) happens only about once per decade. (There is no known threat for at least the next 100 years.)