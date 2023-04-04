Низкими ценами на газ пользуются потребители с высокими доходами – Акчулаков

По словам и.о. министра энергетики Болата Акчулакова, низкими ценами на газ продолжают пользоваться также потребители с высокими доходами, сообщает Zakon.kz.

На заседании Правительства РК Болат Акчулаков отметил, что во всем мире вопрос энергосбережения является основной повесткой, а наступление холодов обнажили проблемы с газом, не только в Казахстане, но и в Узбекистане и Туркменистане.

"Цены на газ для населения необходимо сдерживать с учетом социально-экономического положения таких потребителей. Однако, низкими ценами на газ продолжают пользоваться также потребители с высокими доходами. К примеру, при разнице в температуре практически в 2 раза, потребление Мангистауской и Костанайской областей остается в среднем одинаковым 600 м3 газа в месяц. Таким образом сохранение низких цен на газ приводит к его нерациональному использованию". Болат Акчулаков

Он заверил, что до конца первого полугодия:

совместно с министерствами индустрии и инфраструктурного развития, и экономики будет разработан план энергоэффективности и рационального потребления товарного газа;

совместно с министерством экономики будет подготовлен механизм дифференцированных тарифов на газ, стимулирующий его бережное потребление для бытовых потребителей за исключением населения, получающих адресную социальную помощь.

Болат Акчулаков также отметил, что с учетом роста экономики существенно выросло внутреннее потребление природного газа, а именно более чем на 2 млрд. м3 по сравнению с 2020 годом. В целях обеспечения экономики страны газом Министерством совместно с "КазахГаз" и "КазМунайГаз" принимается ряд мер.

Приняты законодательные изменения по стимулированию добычи газа.

Ведется работа по реализации новых заводов по переработке газа в т.ч. на месторождениях Кашаган, Карачаганак. В результате начиная с текущего года ожидается прирост производства товарного газа с существенным увеличением в 2025 году.

Достигнуты договоренности с Газпром по импорту газа в рамках подписанной Дорожной карты.

Также на заседании Правительства и.о министра национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства 4 апреля заявил о планах по введению дифференцированных тарифов по объему потребления газа для населения и сокращение региональной разницы оптовых цен.