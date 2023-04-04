Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Низкими ценами на газ пользуются потребители с высокими доходами – Акчулаков

Казахстан газ потребление Фото: freepik
По словам и.о. министра энергетики Болата Акчулакова, низкими ценами на газ продолжают пользоваться также потребители с высокими доходами, сообщает Zakon.kz.

На заседании Правительства РК Болат Акчулаков отметил, что во всем мире вопрос энергосбережения является основной повесткой, а наступление холодов обнажили проблемы с газом, не только в Казахстане, но и в Узбекистане и Туркменистане.  

"Цены на газ для населения необходимо сдерживать с учетом социально-экономического положения таких потребителей. Однако, низкими ценами на газ продолжают пользоваться также потребители с высокими доходами. К примеру, при разнице в температуре практически в 2 раза, потребление Мангистауской и Костанайской областей остается в среднем одинаковым 600 м3 газа в месяц. Таким образом сохранение низких цен на газ приводит к его нерациональному использованию".Болат Акчулаков

Он заверил, что до конца первого полугодия:

  • совместно с министерствами индустрии и инфраструктурного развития, и экономики будет разработан план энергоэффективности и рационального потребления товарного газа;
  • совместно с министерством экономики будет подготовлен механизм дифференцированных тарифов на газ, стимулирующий его бережное потребление для бытовых потребителей за исключением населения, получающих адресную социальную помощь.

Болат Акчулаков также отметил, что с учетом роста экономики существенно выросло внутреннее потребление природного газа, а именно более чем на 2 млрд. м3 по сравнению с 2020 годом. В целях обеспечения экономики страны газом Министерством совместно с "КазахГаз" и "КазМунайГаз" принимается ряд мер.

  • Приняты законодательные изменения по стимулированию добычи газа.
  • Ведется работа по реализации новых заводов по переработке газа в т.ч. на месторождениях Кашаган, Карачаганак. В результате начиная с текущего года ожидается прирост производства товарного газа с существенным увеличением в 2025 году.
  • Достигнуты договоренности с Газпром по импорту газа в рамках подписанной Дорожной карты.

Также на заседании Правительства и.о министра национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства 4 апреля заявил о планах по введению дифференцированных тарифов по объему потребления газа для населения и сокращение региональной разницы оптовых цен.

Читайте также

В Миннацэкономики придумали, как развить приграничные территории Казахстана

Проработать вопрос дифференциации ставок НДС и КПН готовы в МНЭ

АО "АрселорМиттал Темиртау" оказало экстренную помощь Темиртау

Жадра Жулмухаметова
Акчулаков Болат МЭ РК Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Серик Кудебаев объявлен в международный розыск
Серик Кудебаев объявлен в международный розыск
Сменился глава "Самрук-Қазына"
Сменился глава "Самрук-Қазына"
Главное к утру: сокращение добычи нефти, взрыв в питерском кафе и спортивные победы казахстанцев
Главное к утру: сокращение добычи нефти, взрыв в питерском кафе и спортивные победы казахстанцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления