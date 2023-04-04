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Жительница Атырау 15 лет платила налоги за проданное авто

Жительница Атырау 15 лет платила налоги за проданное авто Фото: Zakon.kz
57-летняя жительница Атырау 15 лет оплачивала налоги и штрафы за проданное авто. Как рассказали в областной полиции Zakon.kz, настоящий владелец найден и должен возместить 800 тысяч тенге.

По данным полиции Атырауской области, женщина продала ГАЗель еще в 2008 году. И с тех пор продолжала оплачивать все налоги и штрафы.

Она начала поиски хозяина в 2018 году. После безрезультатных запросов, обратилась в полицию.

"Установлено, что данный автомобиль находился в Каскелене, где и был обнаружен нынешний его владелец".Пресс-служба ДП Атырауской области

В результате женщина сняла с регистрации автомобиль. Теперь действующий владелец авто согласился возместить гражданке 800 тысяч тенге за уплату налогов и штрафов.

29 марта в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области ответили на часто задаваемые вопросы про налог на транспорт.

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