Заморозки, гроза и град: прогноз погоды в Казахстане на 8 апреля
Фото: unsplash
Какой будет погода в Казахстане в субботу, 8 апреля 2023 года? Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозу, на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды.
"Прогнозируются осадки: в горных районах юго-востока – дождь с переходом в снег, в северных регионах – снег, на юге, юго-востоке пройдут дожди, в горных районах – сильные осадки. Лишь на западе, крайнем северо-западе, севере страны ожидается ясная погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, туман, в северных областях – гололед, на юге, юго-западе, юго-востоке – гроза, на юге и юго-востоке – град".РГП "Казгидромет"
Также синоптики рассказали, что ночью на юге, востоке, в горных районах Алматинской, в горных районах Жетысуской, днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь.
"Ночью на севере Жетысуской области сохраняются заморозки -1 градус", – добавили в РГП "Казгидромет".
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 8-10 апреля
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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 8-10 апреля: на западе и юго-востоке ожидаются заморозки, на севере и востоке пройдут сильные дожди и снегопад.
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