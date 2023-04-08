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Сильный ветер и гроза ожидаются в нескольких областях Казахстана в воскресенье

Сильный ветер и гроза ожидаются в нескольких областях Казахстана в воскресенье Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 9 апреля. По прогнозам синоптиков, в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды, сильные порывы ветра и обильные осадки, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 9 апреля:

Большая часть территории республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидается неустойчивый характер погоды и прогнозируются дожди, на юго-западе – сильные, на востоке, в горных районах юго-востока Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока временами сильные. Лишь на севере, северо-западе и в центре РК ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке – туман, на юге, юго-западе, юго-востоке – гроза.

В горных, предгорных районах Алматинской области, в горных районах Жетысуской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), ночью в центре, днем на юге Мангистауской области – сильный дождь.

Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области сохраняются заморозки 2 градуса.

Штормовое предупреждение по территории Казахстана на 9 апреля: 

Ожидается туман на севере и западе Акмолинской области в ночное время и утром. В течение дня ожидается северо-западный ветер с переходом на юго-восточный, с порывами 15-20 м/с на севере и западе области.

На юге Мангистауской области ожидается сильный дождь днем, а в центре области – ночью. Гроза ожидается на юге и в центре области. Ветер северо-восточный, на юге области – северный со скоростью 15-20 м/с.

Ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег) в горных и предгорных районах Алматинской области. На юге области – гроза. Ветер северо-восточный на юге и востоке области, в горных районах порывы могут достигать 15-20, а временами 25 м/с.

В горных районах Туркестанской области также ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе – юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ожидается гроза ночью в центре и на юге Кызылординской области. Утром и днем на севере и в центре области ветер будет северо-восточный 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер восточного направления со скоростью 15 м/с ночью в центре и днем в центре и на юге области.

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