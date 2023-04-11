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Какие цифровые активы признаются в Казахстане

Какие цифровые активы признаются в Казахстане Фото: freepik
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 31 марта 2023 года утвердил Перечень видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В перечень таких активов включены:

  • Обеспеченный цифровой актив, выпускаемый на цифровой платформе по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами, имеет удостоверенное право на материальные, интеллектуальные услуги и активы, основанные на праве частной собственности (частное предпринимательство).
  • Обеспеченный цифровой актив, выпускаемый на цифровой платформе по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами, имеет подтверждение имущественных прав на собственность или право интеллектуальной собственности на изобретения, произведения науки, литературы и искусства, иные результаты интеллектуальной деятельности.

Приказ вводится в действие с 1 апреля 2023 года. 

6 февраля 2023 года глава государства подписал закон "О цифровых активах в Республике Казахстан". Документ предусматривает государственное регулирование в сфере цифровых активов, развитие деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу в республике для экономического развития и конкурентоспособности страны.

Согласно закону обеспеченный цифровой актив – это цифровой актив, зарегистрированный посредством цифровой платформы по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами, который удостоверяет права на материальные, интеллектуальные услуги и активы, за исключением денег и ценных бумаг.


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МЦРИАП Казахстан
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