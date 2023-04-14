Обзор: главные события этого дня

Бюджет Жанаозена на 2023-2025 годы вырастет на 5 млрд тенге. В Казахстане ужесточат регулирование ставок по микрокредитам населению. Продукты подорожали на 12% за год в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Проект поправок, разработанный АРРФР РК, предусматривает снижение предельного значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, заключенному с физическим лицом на период до 45 календарных дней. Согласно тексту документа, предельное значение вознаграждения по беззалоговым микрокредитам граждан на срок до 45 календарных дней составит не более 0,8% в день. При этом сумма вознаграждения не должна превышать: 20% от суммы микрокредита, не превышающего 25 МРП, 15% от суммы микрокредита, равного или превышающего 25 МРП.

Размер МРП устанавливается на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Бюджет Жанаозена на 2023-2025 годы вырастет на 5 млрд тенге

Подготовлены поправки в решение Жанаозенского городского маслихата от 22 декабря 2022 года № 27/206 "О бюджете города Жанаозен на 2023-2025 годы". В частности, городской бюджет вырастет на 4 954 806 тысяч тенге благодаря поступлению трансфертов из областного бюджета. В целом бюджет города составит 17 138 606 тысяч тенге. Ранее он был утвержден в сумме 11 638 218 тысяч тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 19 апреля.

Продукты подорожали на 12% за год в Казахстане

За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары не изменились, а в годовом выражении повысились на 11,8%. Об этом 14 апреля рассказали в Бюро национальной статистики.



В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно.

Средняя цена на некоторые товары (на 11 апреля 2023 года): крупа гречневая – 434 тенге/кг; лук репчатый – 178 тенге/кг; мясо кур – 1235 тенге/кг.

Комплексную программу поддержки среднего бизнеса пообещали разработать в правительстве

Новые подходы к развитию среднего предпринимательства рассмотрены на совещании с участием руководства центральных госорганов и НПП "Атамекен" под председательством Смаилова.



Первый вице-министр нацэкономики Тимур Жаксылыков доложил:



По состоянию на 1 марта 2023 года в республике насчитывается 2910 действующих субъектов среднего предпринимательства с долей в ВВП на уровне 6,3%.



Данные предприятия обеспечивают работой порядка 380 тыс. человек.



На открытии первой сессии Парламента VIII созыва Токаев поставил задачу по повышению конкурентоспособности среднего бизнеса в ближайшие годы. В этой связи МНЭ предложены меры по упрощению регуляторных процедур в отношении СП, включая сферу госзакупок, налоговому стимулированию, повышению инвестиционной активности, снижению административной нагрузки и расширению поддержки среднего предпринимательства.



Премьер одобрил данные подходы и обозначил важность активного вовлечения бизнес-сообщества в процесс разработки новых инициатив.

В краже денег пенсионеров и инвалидов подозревается глава соцучреждения в Улытау

АФМ проводит расследование по факту мошенничества в особо крупном размере – более 12 млн тенге.

В ходе обысков в соцучреждении и по адресам проживания фигурантов обнаружены и изъяты пенсионные выплаты постояльцев в размере 799 000 тенге, банковские карты постояльцев, а также другие предметы и документы, доказывающие преступления руководства учреждения.



Глава учреждения препятствовала расследованию и пыталась скрыть и уничтожить улики. Она задержана и помещена в изолятор временного содержания на два месяца.

Елена Рыбакина обыграла Веронику Фальковскую

Седьмая ракетка планеты Елена Рыбакина выиграла у Вероники Фальковской в рамках противостояния Кубка Билли Джин Кинг-2023 между Казахстаном и Польшей и тем самым повысила шансы своей команды на выход в финальную часть командного чемпионата мира.

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина во втором матче игрового дня Кубка БДК встречалась c 254-й ракеткой мира Вероникой Фальковской. Легкой прогулки для чемпионки "Уимболдона", как говорили многие перед встречей, не получилось. Польская теннисистка показала все свое мастерство и сопротивлялась до последнего, что нужно отметить в ее игре.



Казахстанские палуаны завоевали 16 медалей перед заключительным днем ЧА-2023 по борьбе



14 апреля в Астане завершится Чемпионат Азии по борьбе. В последний день соревнований хозяева ковра выступят в пяти весовых категориях вольной борьбы. К этому часу казахстанцы в свою копилку собрали 16 наград различного достоинства по разным видам борьбы.

Из этих 16 призов 5 являются медалями высшего достоинства. Гимн Казахстана звучал в честь Ибрагима Магомадова (греко-римская борьба), в женской борьбе отличились Эльмира Сыздыкова и Жамиля Бакбергенова, а у вольников отметились Санжар Досжанов и Болат Сакаев.