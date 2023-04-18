Главное к утру: в Жанаозене завершили работы, Б. Назарбаева лишили авторынка, подробности громкого убийства

В Жанаозене полностью разобрали завалы после взрыва газа и обрушения подъезда в многоквартирном доме. У брата экс-президента Болата Назарбаева отсудили авторынок "Барыс" и в Туркестанской области родные 15-летней школьницы рассказали подробности ее убийства. Об этом – в подборке Zakon.kz.

Жанаозен

В МЧС РК рассказали, что все аварийно-спасательные работы и по разбору завалов полностью завершены в 18:15. Уточняется, что в настоящее время акиматом города Жанаозена создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств произошедшего взрыва и установлением размера ущерба.

Дело об авторынке "Барыс"

Суд рассмотрел дело о купле-продаже земельного участка, на котором находится авторынок брата экс-президента Болата Назарбаева. По мнению прокуратуры, с 2004 по 2019 год незаконно было заключено 7 договоров купли-продажи земельных участков. Передавали государственные земли в разное время: акимат Карасайского района, города Каскелена и отдел земельных отношений района. Отмечается, что Назарбаеву были предоставлены льготы и преимущества, которые выразились в существенном занижении цены, за которую Назарбаев выкупил основную долю в ТОО. Около месяца назад Болата Назарбаева обязали вернуть в собственность государства 31,9% акций АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения" (АЗТМ).

Подробности громкого убийства

Бабушка умершей в Туркестанской области школьницы Аружан Орынбай считают, что девушку шантажировали. Тело девушки нашли утром в канале. В тот же день стало известно о задержании 11-классника местной школы и 19-летнего жителя села Торткуль. Родные уверяют: парни шантажировали Аружан, требуя 1 млн тенге за то, чтобы некая ее фотография не попала в соцсети. А еще говорят, в деле фигурирует 9-классница.

Инцидент в Караганде

Неадекватный житель Караганды столкнул с эскалатора незнакомого мужчину. Инцидент произошел в одном из торговых домов города. 25-летний мужчина спускался по эскалатору, когда сзади подбежал незнакомец и с разбегу ударил ногой. Пострадавший кубарем покатился по лестнице и потерял сознание. Полицейские нашли хулигана. Им оказался 31-летний мужчина, который помещен в психдиспансер.

Авария на водопроводе

Все в той же Караганде на территории Центрального парка культуры и отдыха на водопроводе диаметром 800 мм произошла авария и затопило весь парк.

Новостройки Актобе уже претендуют на статус аварийного жилья.

А в Актобе построенные по госпрограмме новостройки расползаются по швам. Два дома в микрорайоне Есет-батыра построили в 2019 году по госпрограмме "Нурлы жол". Квартиры в них получили многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды. Но спустя 4 года фундамент дал сильную осадку. Люди боятся, что многоэтажка рухнет. Новостройки уже претендуют на статус аварийного жилья. Чиновники говорят: привлечь к ответу застройщика будет сложно, уже вышел гарантийный срок. Сейчас здание обследуют специалисты, а пока на опасные участки установили специальные маячки.

Мировые новости

В Судане число жертв при столкновениях достигло более 180 человек. 15 апреля на юге Хартума, столицы Судана, произошло столкновение между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования (SRF/спецназ). Ранее сообщалось о 56 погибших и 595 раненых.

В Индии 11 человек умерли во время правительственной церемонии награждения. Отмечается, что из-за жары сотни людей обратились за медицинской помощью, жалуясь на обезвоживание и высокое давление. Бывший главный министр Уддхав Теккерей заявил, что мероприятие "не было спланировано должным образом", и призвал полицейских начать расследование. Согласно официальной информации, семьи погибших получат по 6 тыс. долларов в качестве компенсации.

Во Франции демонстранты опять вышли на улицы. В Париже, Ренне, Бордо, Лионе и других городах организуют стихийные протесты после выступления Эммануэля Макрона, объявившего, что пенсионная реформа вступит в силу этой осенью.

А в США Джо Байден поручил провести оценку ущерба, нанесенного утечкой данных. Он также поручил высокопоставленным сотрудникам американской администрации связаться с лидерами стран-союзников и партнеров, чтобы "заверить их в нашей приверженности защите разведданных".

Как сообщали ранее, в сеть утекли секретные материалы, где описывается состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали утечку фотошопом. В МИД России также не исключили, что утечка секретных документов Пентагона может быть намеренным вбросом для дезинформации.