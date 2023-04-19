Главное за день: Токаев провел совещание в правительстве, рост тарифов на газ и электричество

Состоялось совещание президента в правительстве, подсудимого по делу Мухамедиулы госпитализировали из зала суда, почему не могут национализировать Риддерскую ТЭЦ. О главных новостях 19 апреля – в подборке Zakon.kz.

Токаев провел совещание в правительстве

19 апреля состоялось расширенное совещание президента Казахстана с участием представителей всех уровней власти. Это первое выступление Касым-Жомарта Токаева после избрания нового правительства.

В мероприятии, помимо президента, приняли участие премьер-министр Алихан Смаилов, спикеры обеих палат парламента, руководители государственных органов, подотчетных президенту, члены правительства, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций и комитетов Сената и Мажилиса, председатели областных и районных маслихатов.



Основной темой выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева стало социально-экономическое развитие страны.

Газ в Казахстане продолжит дорожать



Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах кабмина анонсировал рост цен на газ в ближайшее время. По его словам, в первое время рост пойдет на 5-10 тенге.

Министр, комментируя мнения некоторых экспертов о том, что в скором времени Казахстан столкнется с дефицитом, заявил: "Вынуждены согласиться с мнением экспертов, они, безусловно, правы. Мы уже сейчас видим такой тренд, связанный с масштабным переоборудованием машин, перехода с бензина и дизеля на использование сжиженного нефтяного газ".

Саткалиев подчеркнул, что проблема кроется в цене: при себестоимости больше 70 тенге сейчас отпускная цена – 50 тенге. В итоге заведомо компании работают в убыток.



Рост тарифов на электроэнергию

По словам Алмасадама Саткалиева, в отрасли сложилась достаточно непростая ситуация, появилась необходимость масштабных инвестиций. По его мнению, для решения проблем необходимо повышение тарифов минимум на 15% ежегодно.

На вопрос журналистов, когда ожидать роста тарифов на электроэнергию, министр ответил: "Это электрические и тепловые станции, и это будет в течение месяца".

Подсудимого по делу Мухамедиулы увезли на "скорой" из зала суда

Речь идет о бывшем заместителе директора Национального музея Алмазе Нуразхане, который проходит как соучастник по делу Арыстанбека Мухамедиулы. В начале судебного заседания он пожаловался на боль и плохое самочувствие и сообщил, что ранее в этот день ему проводили медицинские процедуры.

Как рассказал адвокат Мустахим Тулеев, бригада скорой помощи увезла подсудимого в клинику, где ему проведут консультацию с узкими специалистами и поставят диагноз – у него неврологическая симптоматика. В этой связи в суде объявили перерыв до понедельника.

Алматинцы не дали таксисту обмануть иностранца

Предприимчивый водитель попытался взять с иностранца 40 тысяч тенге за поездку от аэропорта до гостевого дома в Алматы. Но бдительный сотрудник гостевого дома Роман Акбаров, встречавший иностранца, не дал реализовать таксисту хитрый план. Полный материал читайте на нашем сайте.

Стоит отметить, что водителю все-таки пришлось заплатить за проезд иностранца 15 тыс. тенге. Позже водителя задержали, а за гостя нашего города вступились в административном управлении аэропорта Алматы.

Но и это еще не конец истории с обманом туриста таксистами. Выяснилось, что еще одного иностранца в Алматы отвезли из аэропорта в гостиницу уже за 45 тыс. тенге. На этот раз им оказался гражданин Германии.

Сотрудников отдела образования Талдыкоргана заподозрили в крупных хищениях

Несколько работников отдела образования Талдыкоргана задержаны. Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах на системной основе путем безвозмездного перечисления под видом заработной платы аффилированным лицам, фактически не работающим в сфере образования.

Предварительный ущерб составляет около 2 млрд тенге.

Сложности с национализацией Риддерской ТЭЦ

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил, что из-за неэффективного законодательства власти не могут национализировать Риддерскую ТЭЦ и отремонтировать энергопредприятие.

По словам главы региона, владельцы Риддерской ТЭЦ с марта прекратили оплачивать за мазут, уголь, заработные платы рабочим и за ремонтный персонал. Поэтому с этого месяца приняты соответствующие меры.

"В соответствии с поручением президента правительство, Парламент должны разработать закон по национализации энергетических объектов. Надеюсь, что это произойдет очень быстро", – ответил в кулуарах правительства журналистам Даниал Ахметов.

В Узбекистане началось досрочное голосование на референдуме

19 апреля началось досрочное голосование на референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции. Принять участие в нем могут граждане, которые в день референдума не могут находиться по месту жительства.

Сам референдум по новой редакции Конституции запланирован на 30 апреля.