Токаев провел совещание с силовиками, новые купюры, дело Бишимбаева и Мухамедиулы – главное за 15 ноября

Президент встретился с главами силовых ведомств и поручил взять на контроль дело Бишимбаева. День нацвалюты празднуют в Казахстане. Мухамедиулы проверяют на причастность к продаже крепости для фильма "Кочевник". Главные события 15 ноября – в подборке Zakon.kz.

15 ноября в стране отмечается День национальной валюты. В этом году наша валюта празднует свою юбилейную дату – 30 лет.

Кроме того, сегодня профессиональный праздник отмечают казахстанские финансисты.

Президент встретился с главами силовых ведомств из-за ситуации в стране

Касым-Жомарт Токаев провел консультации с руководителями правоохранительных органов. Президент встретился с министром внутренних дел Ержаном Саденовым, генеральным прокурором Бериком Асыловым, председателем Верховного суда Асламбеком Мергалиевым, а также руководителями других профильных ведомств.

Особое внимание глава государства уделил вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан. Токаев выразил мнение, что принцип Закон и Порядок должен стать своеобразным идеологическим, политическим путеводителем казахстанского общества. А сложившаяся ситуация требует непримиримого отношения ко всем видам правонарушений: от бескультурья на улицах до драк, краж и убийств.

Дело Куандыка Бишимбаева на особом контроле

Президент поручил руководству МВД держать дело об убийстве в одном из столичных ресторанов на особом контроле.

"Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят Закон и Порядок", – заявил президент.

13 банков в Алматы привлекли к ответственности

Как сообщили в Генпрокуратуре, практически ни одно из отделений банков-нарушителей не отвечало предъявляемым требованиям по доступу людей с инвалидностью – не соответствовали требованиям либо отсутствовали пандусы, мнемосхемы, специальные кассы и т.д.



Департамент комитета труда и соцзащиты Алматы привлек 13 банков к административной ответственности на сумму более 9 млн тенге по статье 83 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".

Восемь банков уже привели в соответствие свои отделения. Остальные принимают меры.

Что будет с курсом тенге в ближайшие три года

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на брифинге в правительстве 15 ноября спрогнозировал примерный курс тенге на ближайшие три года. Ознакомиться с прогнозом можно в материале на сайте.

Нацбанк РК представил новые купюры тенге

Презентованная серия банкнот национальной валюты номиналом 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 тенге основана на элементах "сакского стиля" и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

Посмотреть новые купюры можно в материале по ссылке.

Вместе с тем Нацбанк выпустил в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге. Она посвящена 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан и имеет 19 защитных элементов. Более подробно о новой банкноте можете узнать здесь.

Цифровой тенге

В рамках Конгресса финансистов в Алматы состоялся запуск цифрового тенге в розничный оборот.

15 ноября 2023 года в рамках XI Конгресса финансистов Казахстана, посвященного развитию национальной валюты, запущена первая фаза проекта "Цифровой тенге".

"В этом году сегодня вместе с вами мы запустим цифровой тенге в розничный оборот. В следующем году мы рассчитываем на масштабное развитие платформы совместно с нашими партнерами, участниками финансового рынка", – заявил председатель Национальной платежной корпорации Национального банка Казахстана Бинур Жаленов.

Вместе с тем председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал о планах по трансформации финансовой системы страны. Он отметил, что в Казахстане создана надежная финансовая инфраструктура и адаптированная к рыночной экономике банковская система. В этой связи, считает главный банкир страны, введение новой формы денег – цифрового тенге – очередной шаг вперед.

Годовая инфляция в Казахстане замедлилась

По словам заместителя председателя Национального банка Данияра Вагапова, годовая инфляция замедлилась до 10,8%. Несмотря на замедление, показатели роста цен остаются двузначными, а яйца, мясо, лекарства, одежда и аренда жилья продолжают дорожать, добавил он.

Месячная инфляция сложилась выше уровня прошлого месяца, а также выше таргета, и составила 0,7%. Требуется дальнейшее проведение антиинфляционной политики. Продовольственная инфляция замедлилась до 10,4% в годовом выражении. При этом месячная продовольственная инфляция ускорилась до 0,5% с 0,3% в предыдущем месяце.

Также он назвал непродовольственные товары, на которые в октябре месяце выросли цены.

Токаев принял главу Минэнерго

О чем рассказал Алмасадам Саткалиев:

об основных вопросах развития энергетической отрасли и показателях топливно-энергетического комплекса страны за 10 месяцев 2023 года, а также о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов;



за указанный период добыча нефти в Казахстане составила 74,8 млн тонн, производство нефтепродуктов – 11,2 млн тонн, добыча газа – 48,7 млрд кубометров, производство электроэнергии – 93,5 млрд кВт/ч, добыча урана – 15,35 тыс. тонн;

о реализуемых мерах по развитию национальной электрической сети, новом механизме реализации электроэнергии, введенном с июня 2023 года;

о введенном дополнительном контроле за прохождением зимнего отопительного сезона. В частности, по данным министра, для обеспечения энергетических объектов подготовлено 5,5 млн тонн угля и 100 тыс. тонн мазута;

о планах ведомства по дальнейшей газификации страны.

Токаев поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона и реализации проектов по модернизации энергетической инфраструктуры. Также принять меры по обеспечению бесперебойных поставок ГСМ и сжиженного нефтегаза на внутренний рынок.

Депутат поднял проблему слабой защиты женщин и детей от насилия

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Жулдыз Сулейменова потребовала ужесточить наказание и назначить ответственный госорган по борьбе с насилием в быту.

Также она попросила утвердить государственную стратегию, согласно которой правительством будут приняты жесткие меры, направленные на обеспечение безопасности женщин, своевременную выплату алиментов разведенным женщинам.

92 казахстанца покинули сектор Газа

Как сообщили в МИД, сегодня состоялся первый этап эвакуации, в результате которого через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 наших соотечественника и члены их семей.

Казахстанские дипломаты на месте оказали всю необходимую консульско-правовую и психологическую помощь соотечественникам. После процедур на границе наши граждане в составе колонны выехали в Каир и в ближайшее время прибудут туда.

После того, как все наши граждане будут благополучно доставлены из сектора Газа в Каир, правительство РК направит эвакуационный борт.

Мухамедиулы проверяют на причастность к продаже крепости для фильма "Кочевник"

Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов сообщил, что крепость-декорация для фильма "Кочевник" стала объектом расследования Антикора.

В заявлении сказано, что крепость возведена при производстве фильма "Кочевник", и в 2017 году она была продана по стоимости в 44 раза дешевле, чем была построена. Была продана аффилированной экс-министру культуры и спорта компанией. И сейчас бутафорская крепость принадлежит частной компании. Она находится в Алматинской области на побережье реки Или, называется крепость "Туркестан". Сейчас выясняется причастность Арыстанбека Мухамедиулы".

Ключевые вопросы по службе в армии в РК

Обращаясь к министру обороны Руслану Жаксылыкову, депутат Мажилиса Ринат Заитов заострил внимание на статистике: около 90% ушедших на службу призывников составляет сельская молодежь.

"Я могу ошибаться. Не услышал, чтобы дети наших высокопоставленных чиновников, министров служили в войсках. Возможно ли предусмотреть норму, чтобы призывать детей высокопоставленных чиновников служить в армии?" – задал вопрос Заитов.

На это Жаксылыков ответил:

"Тот, кто отправляет своих детей в армию, об этом не говорит. Патриотом нужно быть здесь (показывает на сердце – Прим. ред.), а не на показуху. Я бы хотел привести пример – бывший министр внутренних дел, генерал-полковник Калмуханбет Касымов, мой бывший командир – он за руки привел двух своих родных племянников и отдал служить солдатами. Уважаемый сенатор, тоже председатель комитета Сената Парламента Мухтар Кул-Мухаммед – его сын по окончании престижной школы пошел служить солдатом срочной службы десантно-штурмовой бригады и сейчас курсант военного училища США. Разве это не пример? Вы знаете, такую норму выделять для сыновей министров, депутатов нет смысла. Закон один для всех. Но кто и как эту норму реализует – давайте спросим себя в первую очередь".

Министр обороны добавил, что намерен лично отвести сына "за ручку" на службу в армию.

Кроме того, глава Минобороны рассказал, есть ли дедовщина в казахстанской армии.



Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса высказался о бытовом насилии в Казахстане. По мнению главы ведомства, только слабый может поднять руку на женщину.



Выход шахтеров на пенсию в 55 лет: поправки поддержали

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты приняли поправки по вопросам общественных объединений. Законопроект предусматривает введение специальной соцвыплаты, позволяющей шахтерам выходить на пенсию в 55 лет.

Как рассказал депутат Нартай Сарсенгалиев, внесенные поправки в ряд документов касаются социальной защиты казахстанцев, работающих во вредных условиях. В частности, речь идет о введении специальной выплаты, за счет которой шахтеры получат право выходить на пенсию раньше.

В Казахстане изменились правила проведения ремонта

Министр промышленности и строительства приказом от 10 ноября 2023 года внес изменения в Порядок проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума.



Порядок проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума изложен в новой редакции в связи с изменениями, произошедшими в жилищном законодательстве. В частности, появились новые понятия, такие как: простое товарищество (ПТ), объединение собственников имущества многоквартирного жилого дома (ОСИ), капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума и т.д.

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан планируют экспортировать "зеленую" энергию в Европу

Как сообщили в Минэнерго, страны договорились о подготовке технического задания и совместного предприятия по экспорту.



Соответствующее соглашение было достигнуто на прошедшей в Баку встрече министров энергетики и экономики стран. Рассматривается перспектива экспорта электроэнергии из стран ЦВ в Европу через территорию Азербайджана.

Как защищают банковские счета казахстанцев от мошенников

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) заявили, что безопасность функционирования мобильных приложений банков выведена на новый уровень.

В рамках соблюдения информационной и кибербезопасности агентством установлены отдельные требования к обеспечению информационной безопасности как для банков, так и для микрофинансовых организаций. Определены требования к защите информации в информационных системах, на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях финансовых организаций, которые не позволяют мошенникам снять деньги или оформить кредит на клиента без непосредственного участия самого клиента.

Телефонный код Казахстана останется прежним

В марте 2023 года министр цифрового развития Багдат Мусин заявил о возможном изменении телефонного кода Казахстана. Сегодня стало известно, что Казахстан отказывается от этих планов.

На данный момент Казахстан использует интегрированный международный код +7 совместно с Россией в соответствии с Соглашением от 17 июня 2006 года "Об использовании нумерации 7-зоны всемирной нумерации" (далее – Соглашение), заключенным между ведомствами связи двух стран.

В ведомстве считают, что с введением изменений с кодом существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта. Министерством повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи, где было принято решение оставить без изменения международного кода +7.



Мир

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС и переговоров с президентом США, которые пройдут сегодня на полях саммита.

Суд в Мичигане разрешил Трампу участвовать в президентских выборах. Бывший президент США Трамп останется в первичных избирательных бюллетенях штата. Судья отверг аргументы о том, что Трампу надо запретить участие в президентских выборах из-за организации им штурма Капитолия в январе 2021-го.

В Кыргызстане могут ввести штрафы за бороду и паранджу в общественных местах. Законопроект вынесли на общественное обсуждение, а его инициатором стала депутат Шарапаткан Мажитова.

Обрушение туннеля в Индии: врачи обеспокоены состоянием 40 рабочих, которые уже трое суток находятся под землей в индийском городе Уттаркаши.

Французские судьи по уголовным делам требуют ареста президента Сирии Башара Асада и трех его соратников в связи с применением химического оружия против мирного населения в Сирии.



Израильские военные передали гуманитарную помощь в главную больницу сектора Газа. Подразделения доставили гуманитарную помощь ко входу госпиталя аль-Шифа.



Спорт

Роналду и "Аль-Наср" могут сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА. Саудовский клуб во главе со своим лидером Криштиану Роналду, возможно, получит приглашение на участие в самом престижном футбольном турнире Европы – Лиге чемпионов – на будущий год.

Итоговый турнир ATP: Новак Джокович проиграл Яннику Синнеру. Джокович проиграл четвертой ракетке мира со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7). Таким образом, Синнер прервал 19-матчевую серию побед серба.

Хуберт Хуркач обыграл Тейлора Фритца в выставочной партии Итогового чемпионата ATP. Встреча закончилась со счетом 6:3.

Болгарские фанаты грозят протестами из-за недопуска на матч отбора Евро-2024. Болельщики разгневаны решением своего футбольного союза о недопуске фанатов на встречу квалификационного раунда Евро-2024 между Болгарией и Венгрией.

Отборочный матч 9-го тура группового этапа Чемпионата Европы-2024 между Болгарией и Венгрией пройдет при пустом стадионе.