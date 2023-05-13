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Дулат Бекбауов завоевал "серебро" ЧМ-2023 по боксу

Бокс ЧМ-2023 Ташкент Фото: Instagram/boxingkazakhstan
На мировом первенстве по боксу в Ташкенте состоялся второй финальный бой, в котором представитель сборной Казахстана Дулат Бекбауов проиграл своему сопернику и удостоился серебряной награды, сообщает Zakon.kz.

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Данный финальный поединок прошел в весовой категории до 67 кг, где Дулат Бекбауов ничего не смог противопоставить узбекскому боксеру Асадхужа Муйдинхужаеву. Местный спортсмен при поддержке многочисленных своих болельщиков оказался сильнее казахстанского боксера единогласным решением судей. 

Таким образом, сборная Казахстана в первый день финалов ЧМ-2023 по боксу положила в свою копилку две медали. Чуть ранее золотой наградой отмечен Санжар Ташкенбай.

Второй день финалов мирового первенства на ринге Ташкента состоится 14 мая, где выступят еще три казахстанца:

  • 54 кг: Махмуд Сабырхан (Казахстан) – Ойбек Джураев (Узбекистан).
  • 71 кг: Асланбек Шымбергенов (Казахстан) – Саиджамшид Джафаров (Узбекистан).
  • 80 кг: Нурбек Оралбай (Казахстан) – Тохтарбек Танатхан (Китай).

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