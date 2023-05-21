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По меньшей мере девять человек погибли в давке на футбольном стадионе в Сальвадоре

стадион в Сальвадоре Фото: скриншот видео
По меньшей мере девять человек погибли и еще несколько получили ранения в результате давки на футбольном стадионе в столице Сальвадора, сообщает Zakon.kz.

В давке оказались болельщики, которые пытались войти, чтобы посмотреть матч между Alianza и FAS на стадионе Кускатлан.

Министр здравоохранения сообщил, что были развернуты бригады скорой помощи, а раненые доставлены в местные больницы.

На видео, предоставленном Национальной гражданской полицией Сальвадора, видно несколько машин скорой помощи, припаркованных у стадиона, и медиков, спешащих на место происшествия.

На других видео, опубликованных в Twitter, видно, как медики забирают из стадиона тела, завернутые в белую простыню.

Alianza и FAS — две самые популярные футбольные команды в стране.

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