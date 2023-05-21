По меньшей мере девять человек погибли в давке на футбольном стадионе в Сальвадоре

По меньшей мере девять человек погибли и еще несколько получили ранения в результате давки на футбольном стадионе в столице Сальвадора, сообщает Zakon.kz.

В давке оказались болельщики, которые пытались войти, чтобы посмотреть матч между Alianza и FAS на стадионе Кускатлан.



Министр здравоохранения сообщил, что были развернуты бригады скорой помощи, а раненые доставлены в местные больницы.

На видео, предоставленном Национальной гражданской полицией Сальвадора, видно несколько машин скорой помощи, припаркованных у стадиона, и медиков, спешащих на место происшествия.

Estamos agilizando la entrada y salida de ambulancias al Estadio Cuscatlán.



Pedimos a la población apartarse y permitir el paso de las ambulancias. pic.twitter.com/gbmimFZuD5 — PNC El Salvador (@PNCSV) May 21, 2023

На других видео, опубликованных в Twitter, видно, как медики забирают из стадиона тела, завернутые в белую простыню.

#BREAKING: Many casualties being reported following soccer stadium stampede in San Salvador, El Salvador. #BreakingNews pic.twitter.com/IZD89WVbuJ — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) May 21, 2023

Alianza и FAS — две самые популярные футбольные команды в стране.