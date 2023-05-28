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В Египте представили недавно обнаруженные древние мастерские и гробницы

мумия Фото: twitter/TourismandAntiq
Египетские органы древностей представили древние мастерские и гробницы, которые, по их словам, были недавно обнаружены в некрополе фараонов недалеко от Каира, сообщает Zakon.kz.

Древность обнаружили в обширном некрополе Саккара, который является частью древней столицы Египта Мемфиса, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет ABC News.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей, сказал, что мастерские использовались для мумификации людей и священных животных. По его словам, они восходят к 30-й династии фараонов (380–343 гг. до н. э.) и периоду Птолемеев (305–30 г. до н. э.).

По словам Вазири, внутри мастерских археологи обнаружили глиняные горшки и другие предметы, которые, по-видимому, использовались для мумификации, а также ритуальные сосуды.

По словам главы археологических раскопок в Саккаре, гробницы предназначались для высокопоставленного чиновника из Старого царства Древнего Египта и священника из Нового царства.

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