В Египте представили недавно обнаруженные древние мастерские и гробницы

Древность обнаружили в обширном некрополе Саккара, который является частью древней столицы Египта Мемфиса, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет ABC News.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей, сказал, что мастерские использовались для мумификации людей и священных животных. По его словам, они восходят к 30-й династии фараонов (380–343 гг. до н. э.) и периоду Птолемеев (305–30 г. до н. э.).

The minister announced in an international press conference that the Egyptian archaeological mission headed by the SCA, working in the Sacred Animals Cemetery (Bubasteum) in #Saqqara, uncovered for the first time the largest & most complete 2 #mummification workshops. pic.twitter.com/PwfOivAe1t