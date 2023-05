Дефолт отменяется: какие финансовые события станут главными на этой неделе

Власти США заявили о предотвращении дефолта, что снизит давление на фондовые рынки. Но все же в центре внимания инвесторов на этой неделе будут статданные из США и Еврозоны, сообщает Zakon.kz.

Текущая торговая неделя на будет сокращена из-за праздников – фондовой рынок США закрыт 29 мая в понедельник в связи с празднованием Дня поминовения. О других событиях читайте в еженедельном экономическом календаре.



Понедельник, 29 мая

Рынки США закрыты в связи с Днем памяти. Выходной также будет в Великобритании и Швейцарии.

Тем не менее, несколько компаний отчитаются о доходах, в том числе: H World Group Limited (HTHT) и Sigma Lithium Corp. (SGML).

Вторник, 30 мая

Финансовые отчеты представят компании HP Inc. (HPQ) и U-Haul Holding Company (UHAL.

В США будет выпущен индекс цен на жилье S&P Case-Shiller, а также индекс цен на жилье FHFA за март.

Кроме этого, выйдет индекс потребительского доверия в Еврозоне и данные по ожидаемой потребительской инфляции за май.

Среда, 31 мая

О доходах отчитаются компании: Salesforce Inc. (CRM), CrowdStrike Holdings (CRWD), Veeva Systems (VEEV), NetApp Inc. (NTAP), Okta Inc. (OKTA), Chewy Inc. (CHWY), Advance Auto Parts (AAP) и Nordstrom ( JWN).

Также в середине неделе, в США будет опубликован отчет об исследовании вакансий и текучести кадров (JOLTS) за апрель.

Европейский центральный банк выпустит отчет о финансовой стабильности. Также, председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью относительно денежно-кредитной политики в странах ЕС.

Четверг, 1 июня

Первый день лета станет щедрым на финансовые отчеты. О доходах сообщат: Broadcom (AVGO), Dollar General (DG), Lululemon Athletica (LULU), Dell Technologies Inc. (DELL), Hormel Foods Corp. (HRL), The Cooper Companies (COO), Five Below (FIVE), SentinelOne (S) , Asana Inc. (ASAN), Macy's (M) и Designer Brands Inc. (DBI).

В США, Канаде и Европе будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за май. В США выйдет Национальный отчет по занятости, отслеживающий данные о заработной плате в частном секторе.

Также в этот день выйдут обновленные данные по уровню инфляции в зоне евро за май, и уровню безработицы за апрель.

Пятница, 2 июня

В конце рабочей недели в США опубликуют отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США и данные по продажам автомобилей за май.

Кроме этого, в пятницу в США выйдут данные по уровню безработицы за май.