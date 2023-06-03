В правительстве обсудили уровень запасов продовольствия в стране

По словам вице-министра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, обеспеченность внутреннего рынка по 29 основным видам продтоваров за счет отечественного производства составляет 80% и более, сообщает Zakon.kz.

Обсуждение проходило на Республиканском штабе в Цифровом офисе правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает пресс-служба премьера.

Вопрос импортозамещения будет решаться комплексно путем реализации более 900 инвестиционных проектов в сфере АПК до 2026 года на общую сумму 2,8 трлн тенге. В частности, в 2022 году реализовано 270 проектов на 241 млрд тг, в 2023 году планируется запустить еще 291 проект на 536 млрд тг.

По оперативным данным регионов на 2 июня, по республике имеются запасы СЗПТ в объеме 589 тыс. тонн, в том числе более 104,3 тыс. тонн картофеля, 20,9 тыс. тонн лука, 25,1 тыс. тонн моркови и 28,8 тыс. тонн капусты. Вместе с тем с июня по июль планируется сбор 218,3 тыс. тонн раннего картофеля, 161,2 тыс. тонн раннего лука и 30,3 тыс. тонн ранней моркови. В Туркестанской области на текущий момент собрано 96 тыс. тонн капусты, план на июнь составляет – 59,4 тыс. тонн, на июль – 25,9 тыс. тонн. Данных объемов раннеспелых овощей достаточно для обеспечения внутренней потребности.

Премьер-министр подчеркнул, что в целом только за май капуста подорожала на 22,3%, морковь – 10,8%, лук – 9,6%, картофель – 6,6%, что говорит о неэффективной работе на местах по обеспечению рынка овощами в межсезонье.

"Правительством пересмотрены все механизмы стабилизации цен, внесены соответствующие изменения в отраслевые правила и законодательство. Вся эта организационная работа проводится совместно с акиматами. В то же время одним из факторов роста цен является отсутствие контрактации в регионах", - сказал Алихан Смаилов.

Он также отметил слабую координацию со стороны Министерства сельского хозяйства.



"Для стабильности цен рынок должен быть постоянно обеспечен достаточным предложением. К примеру, министерства торговли, сельского хозяйства и акиматы еще в феврале-марте начали прорабатывать с Таджикистаном вопрос закупа лука. Однако закупили только в мае, когда цена на него выросла почти на 10%. Был упущен момент приобретения товара по приемлемой цене. Каждый регион, зная свою специфику, должен заблаговременно заключать договоры с производителями", - подчеркнул премьер-министр.

Глава Правительства поручил обеспечить полноценную реализацию нового алгоритма сдерживания цен на СЗПТ и своевременное заключение договоров с производителями сельхозпродукции, а также усилить работу по выявлению непродуктивных посредников и контролю торговых надбавок.

Ранее на совещании поднимался вопрос стабилизации цен на социально значимые товары.