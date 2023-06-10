Взрыв произошел на заводе по производству ракет в столице Турции, есть жертвы

Утром 10 июня на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в районе Эльмадаг Анкары произошел пожар и взрыв, сообщает Zakon.kz.

По данным издания IHA.com, в результате инцидента погибли пятеро рабочих.

Взрыв произошел в производственной части завода. Его звук был слышен в пригороде Анкары. На место происшествия выехало большое количество полиции, скорой помощи, пожарных. По факту инцидента начато досудебное расследование.

BREAKING :

There is an explosion in Turkiye Missile factory in Ankara,5 killed. pic.twitter.com/py5YCz7RIn — Mahboob Ahmad (@Mahboobahmad110) June 10, 2023

Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил:

"Около 08:45 произошел взрыв в секции, подготовленной для производства динамита на нашем заводе, входящем в состав MKE, к сожалению, пять наших рабочих погибли. Покойтесь с миром. Наши прокуроры ведут расследование. Все рабочие под завалами найдены".

Состояние некоторых пострадавших, которых на скорых доставили в больницы, оценивается как тяжелое.

По предварительной версии, причиной взрыва могла стать некая химическая реакция.

4 июня похожее ЧП произошло в США на нефтебазе - там возник крупный пожар из-за молнии.