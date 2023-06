Взрыв произошел на заводе по производству ракет в столице Турции, есть жертвы

По данным издания IHA.com, в результате инцидента погибли пятеро рабочих.

Взрыв произошел в производственной части завода. Его звук был слышен в пригороде Анкары. На место происшествия выехало большое количество полиции, скорой помощи, пожарных. По факту инцидента начато досудебное расследование.

BREAKING :

There is an explosion in Turkiye Missile factory in Ankara,5 killed. pic.twitter.com/py5YCz7RIn