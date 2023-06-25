Иосиф Пригожин о мемах в Сети: Мне было не смешно
Иногда его путают с Евгением Пригожиным, главой ЧВК "Вагнер". Иосиф Пригожин в интервью РИА Новости признал, что без юмора жить невозможно, и юмор, и мемы способствуют ослаблению напряжения. Однако он отметил, что лично ему эти шутки не доставляют удовольствия. Он описал свое состояние как беспокойство и неуверенность, не зная, как на них реагировать. Продюсер сравнил эту ситуацию с новой ролью, а его существование в ней – с неким художественным фильмом или спайкой.
"Мне было не смешно. Это даже не смех сквозь слезы. Это было большое беспокойство вчера. И то, что я в этой ситуации был как бы закольцован, я даже не знаю, как реагировать. Это для меня какая-то новая роль, это мне напоминает какое-то кино художественное. Какая-то спайка, в которой я существую последнее время", – поделился он.
Иосиф Пригожин отметил, что вчерашний день был тяжелым для его семьи. Он описал его как период беспокойства за все происходящее, смешанный с чувствами смеха, грусти и боли одновременно. В этот день у них не было места для смеха. Он выразил тревогу за своих внуков, детей и страну.
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24 июня глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в нападении на лагерь его бойцов и объявил "марш справедливости". Против Пригожина было возбуждено уголовное дело, а президент Владимир Путин назвал его действия "предательством" и "ударом в спину".
В Воронежской области, Москве и Подмосковье был введен режим контртеррористической операции. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным и тот согласился прекратить движение своей военной компании.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина о вооруженном мятеже будет закрыто, он отправится в Беларусь, а члены "Вагнера" вернутся в свои лагеря. Президент РФ выразил благодарность Лукашенко за проделанную работу.