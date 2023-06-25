Иосиф Пригожин о мемах в Сети: Мне было не смешно

Иосиф Пригожин рассказал о своей реакции на мемы, где он фигурирует. Продюсер отметил, что такие шутки помогают людям справиться со стрессом, однако самому ему не было смешно от подобных шуток, сообщает Zakon.kz.

Иногда его путают с Евгением Пригожиным, главой ЧВК "Вагнер". Иосиф Пригожин в интервью РИА Новости признал, что без юмора жить невозможно, и юмор, и мемы способствуют ослаблению напряжения. Однако он отметил, что лично ему эти шутки не доставляют удовольствия. Он описал свое состояние как беспокойство и неуверенность, не зная, как на них реагировать. Продюсер сравнил эту ситуацию с новой ролью, а его существование в ней – с неким художественным фильмом или спайкой.

"Мне было не смешно. Это даже не смех сквозь слезы. Это было большое беспокойство вчера. И то, что я в этой ситуации был как бы закольцован, я даже не знаю, как реагировать. Это для меня какая-то новая роль, это мне напоминает какое-то кино художественное. Какая-то спайка, в которой я существую последнее время", – поделился он.

Иосиф Пригожин отметил, что вчерашний день был тяжелым для его семьи. Он описал его как период беспокойства за все происходящее, смешанный с чувствами смеха, грусти и боли одновременно. В этот день у них не было места для смеха. Он выразил тревогу за своих внуков, детей и страну.

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24 июня глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в нападении на лагерь его бойцов и объявил "марш справедливости". Против Пригожина было возбуждено уголовное дело, а президент Владимир Путин назвал его действия "предательством" и "ударом в спину".

В Воронежской области, Москве и Подмосковье был введен режим контртеррористической операции. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным и тот согласился прекратить движение своей военной компании.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина о вооруженном мятеже будет закрыто, он отправится в Беларусь, а члены "Вагнера" вернутся в свои лагеря. Президент РФ выразил благодарность Лукашенко за проделанную работу.