Медики рассказали, как оказать помощь пострадавшему от укуса змеи

Находясь на природе казахстанцев может ждать опасность в виде змей. Опасаться их стоит в тёплый период, когда они особенно активны - май-сентябрь. Об этом рассказали медики и дали несколько полезных советов, как помочь и что категорически нельзя делать пострадавшему, сообщает Zakon.kz

Стало известно, что в больнице Алматинской области от укуса гадюки умер ребенок. Как выяснилось, у него были множественные осложнения после укуса змеи – отек легких был, ДВС синдром. Токсический гепатит был, токсический нефрит. В конечном счете, у него была полиорганная недостаточность.

Возможно, первая помощь ребенку не была оказана правильно, поэтому мы хотим напомнить несколько советов от врачей, которым важно следовать до приезда "скорой" помощи.

Во-первых, нужно обездвижить часть тела, на которую пришёлся укус, и по возможности обеспечить холод в месте укуса. Это замедляет скорость распространения и интенсивность всасывания яда в организм. Пострадавшему также необходимо обильное питьё для снижения интоксикации и скорейшая доставка в больницу, где будет проведена соответствующая терапия.

По словам медиков, при укусе не нужно пытаться отсосать яд. Также нельзя накладывать жгут на пораженную конечность, делать разрез на месте укуса или прижигать — в этом случае есть риск занести в рану дополнительную инфекцию. Главная рекомендация — постараться как можно меньше шевелить укушенной конечностью.

Обеспечьте укушенной конечности покой: если это рука, ее лучше поместить на перевязь, а если пострадала нога — нужно уложить человека на самодельные носилки и уже на них нести до ближайшего населенного пункта, главное условие — обездвижить конечность.

Степень тяжести укуса змеи зависит от её агрессивности и массы, количества выделенного яда и от массы тела пострадавшего и индивидуальной чувствительности.

Как защитить себя от укуса змеи:

Не пытаться приблизиться к змее или поймать ее. Змея никогда не нападает не человека первой. По статистике, большинство укусов происходит, когда люди пытаются змею поймать. Особенно это касается детей.

Двигаться аккуратно. Бывают ситуации, когда, например, в лесу люди наступают на змею случайно, тогда она укусит. Поэтому во время прогулок по лесу или в поисках грибов и ягод нужно внимательно смотреть под ноги, а в темное время суток пользоваться фонариком. Змеи – хищники, они активны ближе к ночи. Кстати, у змей нет слуха, они чувствуют только вибрацию.

Правильно одеваться. Для похода в лес лучше выбрать высокие сапоги, заправить в них штаны, а на руки надеть перчатки.

Как сообщали ранее, с начала года в Алматинской области от укусов змей пострадали одиннадцать человек, а в минувшем году за медицинской помощью обратились 24 человека. До последнего случая обходилось без жертв.