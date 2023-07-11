Есть такая профессия – Родине обещать: почему в РК своевременно не принимают нужные законы

Новый Налоговый, Бюджетный и Градостроительный кодексы, законы о страховании профессиональной ответственности врачей, о науке, о лоббировании. Почему эти и другие НПА, о необходимости которых говорил президент на открытии парламентской сессии, так и не были приняты, разбирался Zakon.kz.

Разумеется, это вопрос не только к Парламенту, но и к Правительству – основному разработчику законопроектов в РК. Напомним, глава государства 29 марта 2022 года на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва говорил о необходимости законодательных реформ.

Но вот сессия закрыта. Какие-то из тех законопроектов, о которых президент упомянул, до сих пор на стадии разработки и еще не поступили в Мажилис. Другие "зависли" в палате на второй год, перешли депутатам по "наследству" от предыдущего VII созыва, но так и не приняты. Есть и те, что все-таки обрели статус закона, однако насчет их инструментальности, эффективности, судя по развернувшейся в обществе дискуссии, есть немалые сомнения.

Итак, разбираемся в том, что было поручено, но так и не сделано (или сделано ненадлежащим образом).

Новый Налоговый кодекс

Главные элементы анонсированной налоговой реформы: так называемый "налог на роскошь" (при покупке дорогостоящей недвижимости, автомобилей и т.п.), а также переход к дифференцированным налоговым ставкам налога на добавленную стоимость (НДС) и корпоративного подоходного налога (КПН) в разных секторах экономики.

Еще в своем послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года Президент Токаев сказал, что в 2023 году новый Налоговый кодекс будет подготовлен, и следовательно, в 2024 году введен в действие. Через полгода, на открытии парламентской сессии тезис был повторен.

Депутаты, однако, законопроекта так и не увидели. Ну а уже в ходе сессии, в мае представители Минфина – разработчика НК – заявили в Мажилисе, что проект кодекса подготовят лишь к декабрю текущего года.

Что это значит? Дата разработчиком озвучена, чтобы напрямую не противоречить президенту. Но даже если предположить, что обещание сдержат, к 2024 году новый НК ввести в действие никак не успевают. Его же еще надо обсудить и соблюсти прочие процедуры, и торопливость здесь явно неуместна. Тем более, что, получается, ныне действующий Налоговый кодекс был принят (в 2017 году) наспех, раз устарел уже через пять лет…

Посмотрим, что получится на этот раз. Но есть мнение, что разработка документа стопорится просто потому, что новому НК, как бы выразиться… не все рады. Тому, чтобы с богатых собирали налогов больше, чем с бедных (та самая дифференцированная ставка НДС и КПН), сопротивляются эти самые богатые, что не удивительно – в так называемых "цивилизованных" странах это называется лоббированием.

Другие же анонсированные задачи нового НК: улучшение налогового администрирования, цифровизация налогового контроля и т.д. – тема не столько для законотворчества, сколько правоприменительной практики. И уж во всяком случае, требуют не нового Налогового кодекса, а лишь некоторых поправок к ныне действующему. О чем, кстати, эксперты говорили с самого начала реформы.

Закон о лоббировании

К слову, о лоббировании, то есть продавливании интересов той или иной группы лиц на органы государственной власти при принятии НПА. Это, как известно, общепринятая мировая практика, и Казахстан – не исключение. Другое дело, что в тех же странах англосаксонской правовой семьи лоббистская политика регламентируется законодательно. Когда же это происходит кулуарно, в условиях правовой неурегулированности, принято считать, что создается широкое поле для коррупции.

Это, конечно, спорное утверждение, не зря же лоббирование иногда называют эвфемизмом коррупции. Да и само английское слово "лобби" означает коридор, что равнозначно французскому слову "кулуар"… Тем не менее задача законодателям на открытии сессии была поставлена: "изучить международный опыт законодательного регулирования и контроля" лоббирования.

Правда, сроки решения этого "актуального" (как сказал президент) вопроса не определены. Что понятно: в Казахстане еще в 1998 году соответствующий законопроект значился в плане законопроектных работ правительства. А в конце 2009 года проект Закона РК "О лоббировании" даже был разработан и внесен на рассмотрение Парламента РК, но затем отозван в 2012 году. Так что вопрос старый и больной.

И все же. Проблема упомянута главой государства, но вообще никак не отозвалась в парламенте.

Закон о профессиональной ответственности медработников

Формально законопроект носит имя "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения" и внесен в Мажилис на рассмотрение депутатов постановлением правительства еще 29 июня 2022 года, то есть в Парламент РК прошедшего VII созыва.

Поправки посвящены внедрению в Казахстане обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников. В медицине всегда есть риск причинить вред: терапевт может поставить неверный диагноз, упустив время и доведя пациента до инвалидной коляски, хирург – неудачно прооперировать, причинив больному смерть.

Надежно компенсировать пациентам (и их близким) вред от врачебных ошибок посредством страховых выплат и должен грядущий закон. Разработчик законопроекта – Минздрав – ссылается на то, что зарплаты врача на компенсацию наверняка не хватит. Размер же страховой премии невелик, к тому же часть ее будет вносить не сам медработник, а медучреждение. А значит, все в выигрыше: и пациенты наверняка получат деньги, и врачи не разорятся.

Сейчас не место разбираться, насколько состоятельны доводы разработчика. Этой теме Zakon.kz ранее посвятил отдельную статью. В данном случае вопрос в другом. Если депутаты считают предлагаемый механизм в целом годным, но требующим доработки, надо его исправлять и принимать. Или, если идея вообще никуда не годится, забраковать законопроект. Но ни первого, ни второго мы не наблюдаем уже год.

Закон о средствах индивидуальной мобильности

Оговоримся сразу: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации дорожного движения" все-таки принят. Хотя, что называется, на флажке –сенаторы его одобрили 22 июня, за неделю до окончания сессии, а президент подписал 29 июня 2023 года.

Однако цели своей – регламентировать транспортные средства индивидуальной мобильности – не достиг. В законе введены дефиниции лишь для электросамокатов и малых электрических транспортных средств – и соответственно правила для них. Однако в обществе больше всего претензий не к безобидным (относительно, конечно) самокатам, а к их "старшим братьям" – мощным электроскутерам (способным развить скорость свыше 50 км в час), которые казахстанское законодательство вообще игнорировало прежде. Именно эта кочевая рать "электро-пицца-циклов", носящаяся по улицам казахстанских городов без номерных знаков, и потому безнаказанно нарушающая ПДД, подрезая автомобилистов на дорогах и давя пешеходов на тротуарах, более всего требовала внимания законодателя.

Если электроскутеры послабее в действующем законодательстве были приравнены пунктами 41) статьи 1 Закона РК "О дорожном движении" к мопедам, а скутеры с ДВС объемом более 50 куб. см – к мотоциклам (пунктом 42) статьи 1), то этих электрокамикадзе в Казахстане де-юре попросту не было! Хотя, по логике вещей, если маломощные электроскутеры приравнены к мопедам, то скоростные следует приравнять к мотоциклам. Со всеми вытекающими последствиями. А именно, с обязанностью госрегистрации – согласно статье 64 Закона.

Но, повторимся, ничего этого сделано не было. Они по-прежнему вне правового поля. Формально закон был принят, но то, ради чего он в первую очередь создавался, в нем нет.

Кто виноват, что не сделано

Каким-то оправданием несделанной работы служит тот факт, что первая сессия работы Парламента РК VIII созыва оказалась очень короткая – всего 100 дней. В том числе и поэтому так мало принятых законов.

"С начала сессии было проведено 3 совместных заседания Палат, 12 пленарных заседаний Сената и 15 пленарных заседаний Мажилиса... В работе Парламента РК находилось 82 законопроекта, из них 25 приняты, 13 вступили в силу", – сообщается на сайте Парламента РК.

Да и в тех, что приняты, отсутствуют важнейшие нормы.

Впрочем, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов адресовал аналогичные упреки правительству, которое своевременно не вносит в Мажилис необходимые законопроекты по насущным проблемам в обществе.

Ранее Zakon.kz публиковал статью о том, как на жизнь казахстанцев повлияют законы, которые были приняты за время работы первой сессии Парламента РК VIII созыва.