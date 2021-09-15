Северная Корея запустила вторую ракету

В Японии сообщили о втором пуске ракеты с территории КНДР.

О втором пуске ракеты с территории Северной Кореи сообщило Управление безопасности на море Японии, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Старт состоялся в 12:43. Место падения снаряда пока неизвестно. За пять минут до этого с территории Северной Кореи запустили еще одну ракету, – сообщает телеканал NHK.

В Токио полагают, что она была баллистической. Информацию о двух запусках также подтвердили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, пишет Ренхап.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга дал указание экстренно собрать совет нацбезопасности и быть готовыми к непредвиденным ситуациям.

Пуски баллистических ракет Северной Кореей угрожают миру и безопасности нашей страны и региона. Они являются нарушением решений Совета безопасности ООН. Мы выражаем решительный протест и категорически осуждаем, – отметил Суга.

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Испытания новой крылатой ракеты большой дальности Пхеньян успешно провел на прошлой неделе. За ними наблюдали высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи.

Во время пуска проверяли тягу двигателей ракеты на земле, летные характеристики, контроль, наведение и несколько других параметров. Все тесты, как утверждается, прошли успешно, ракеты смогли поразить цели на расстоянии 1,5 тысячи километров.

До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. 21 марта состоялись пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а 25 марта в сторону Японского моря выпустили две баллистических ракеты малой дальности, нарушив таким образом резолюции СБ ООН.

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