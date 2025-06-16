Прогноз по курсу: будет ли снова слабеть тенге

Со второй половины прошлой недели курс доллара постепенно начал расти. Продолжится ли этот тренд, и под влиянием чего может вновь ослабнуть нацвалюта Казахстана – в материале Zakon.kz.

По результатам торгов, в понедельник, 16 июня, средневзвешенный курс доллара составил 512,44 тенге. Между тем на прошлой неделе тенге укреплялся до 507–508 тенге за доллар, но резко ослаб к пятницу, завершив неделю на отметке 512,10 тенге.

Фото: Zakon.kz

В аналитическом центре АФК, Zakon.kz сообщили, что давление на тенге в первую очередь оказывает повышенный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и корпоративного сектора.

"Несмотря на рост мировых цен на нефть и снижение индекса доллара, тенге к концу прошлой недели начал демонстрировать постепенное ослабление к доллару США, что указывает на преобладание внутренних факторов в формировании курса нацвалюты". Аналитический центр АФК

Материал по теме Прогноз: как может измениться курс доллара в июне

В то же время, учитывая рост цен на нефть и умеренно слабый доллар, потенциал для дальнейшего ослабления тенге ограничен.

Отметим, что цены на нефть в пятницу продолжили расти и достигли 75,6 доллара за баррель (+1,9%) на фоне взаимных ударов Израиля и Ирана. Однако, по данным Trading Economics, в понедельник фьючерсы на нефть марки Brent колебались ниже отметки 74 долларов за баррель. Откат произошел на фоне того, что инвесторы снизили активность на рынке, учитывая сигналы о том, что израильско–иранский конфликт, скорее всего, не перейдет к дальнейшей эскалации.

Трейдеры полагают, что напряженность останется сдержанной, особенно с учетом того, что объекты нефтяной инфраструктуры Ирана не пострадали. Однако возобновление ударов с обеих сторон в выходные сохранило нервозность на рынках и повысило опасения по поводу общей нестабильности в регионе.

Вероятность ослабления тенге

Вместе с тем, если внутренние факторы сохранятся, а спрос на валюту продолжит превышать предложение, то давление на тенге сохранится и на следующей неделе, полагают в АФК.

"При этом важную роль будут играть действия Национального банка: отсутствие роста валютных интервенций или мягкая риторика могут быть восприняты рынком как допущение к плавному снижению курса нацвалюты". Аналитический центр АФК

В целом тенге остается чувствительным к динамике нефтяных котировок, процентным ставкам в развитых странах и риск–аппетиту инвесторов к активам развивающихся рынков.

Но внутренние дисбалансы, включая структуру спроса и предложения валюты, а также ожидания в отношении макроэкономической политики, способны временно перевесить позитивные внешние сигналы.

Ожидается, что на этой неделе ключевыми событиями, определяющими динамику тенге, станут итоги заседаний ФРС США по процентной ставке, публикация ежемесячного отчета ОПЕК+, а также данные по инфляции и внешнеторговым операциям Казахстана, которые могут повлиять на ожидания участников рынка относительно политики Нацбанка и перспектив внутренней экономики.

Ранее, Zakon.kz рассказывал, как мировые рынки отреагировали на конфликт Ирана и Израиля.