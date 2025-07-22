Ослабление тенге: рынок закладывает новые ожидания

Курс тенге к доллару США с начала лета снизился на 3,65 %, при этом с 1 июля падение составило 1,89 %. Это ощутимая просадка, особенно с учетом стабильной инфляции и базовой ставки. Что стоит за этим ослаблением и почему рынок не реагирует на заявления Нацбанка, - в материале Zakon.kz.

Мы проанализировали позицию четырех ключевых источников – Barclays, JP Morgan, группы "Комментарий" и Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) – чтобы понять, что происходит на самом деле.

Barclays: девальвационные ожидания усиливаются, НБРК пока ждет

Barclays – один из крупнейших инвестиционных банков Великобритании, с развитой аналитикой по валютным рынкам развивающихся стран. В июльском обзоре аналитики банка выразили обеспокоенность тем, что тенге слабеет слишком быстро, а власти не предпринимают активных мер.

"Несмотря на значительное ослабление тенге, Национальный банк Казахстана не видит необходимости в интервенциях". Barclays

С точки зрения Barclays, текущее ослабление объясняется не только сезонным спросом, но и более тревожным сигналом – пересмотром среднесрочных прогнозов правительства. Согласно новым данным, курс USD/KZT на 2026 год ожидается на уровне 540 тенге, а средняя цена на нефть пересмотрена с 75 до 60 долларов за баррель.

Barclays предупреждает: рынок может интерпретировать это как санкционирование будущей девальвации, а значит – начать действовать упреждающе.

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Шамсутдинов: инвесторы хотят защиты тенге

Экономист Эльдар Шамсутдинов, независимый аналитик с международной практикой, поддерживает позицию Barclays. В временном в бездействии НБРК есть риск утраты доверия инвесторов – особенно портфельных.

"Даже если тенге выглядит особенно недооцененным, мы сомневаемся, что увидим массовый интерес со стороны инвесторов. На дворе лето, сезонность по-прежнему играет роль, а в прошлом многие уже обожглись". Эльдар Шамсутдинов

Специалист подчеркивает: инвесторы не просто смотрят на макроэкономику, они оценивают, готова ли власть защищать свою валюту.

Это делает кэрри-стратегии (зарабатывание на разнице процентных ставок) менее привлекательными, несмотря на формальную доходность.

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JP Morgan: рынок ждал реакции – и не дождался

JP Morgan – крупнейший американский инвестиционный банк, чьи отчеты являются базовым ориентиром для глобальных инвесторов в развивающихся странах. В своих последних комментариях аналитики JP Morgan указывают на повышенную нервозность в отношении тенге, вызванную отсутствием решимости у казахстанского регулятора.

"В пятницу курс доллара поднимался к 536 в ходе сессии. Затем он снижался – возможно, на фоне успокаивающих "сигналов" от Нацбанка". JP Morgan

JP Morgan трактует заявления НБРК о "необоснованности ослабления" как риторику без последствий. Пока действия не подтверждают слова, рынок продолжает тестировать уровень поддержки тенге.

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АФК: пересмотр прогноза – катализатор давления

Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) – крупнейшее профессиональное объединение участников финансового сектора страны. В своем аналитическом обзоре АФК прямо указывает на то, что повышенный спрос на валюту спровоцировало падение курса.

АФК подчеркивает: спрос на валюту увеличивается не только из-за сезонного фактора, но и на фоне ускоренного освоения бюджетных средств, что традиционно стимулирует импорт и инвестиционный спрос.

Фактически, ассоциация подтверждает: на рынке доминируют покупатели валюты, и предложение отстает – не в последнюю очередь из-за снижения активности квазигосударственного сектора.

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А что говорит Нацбанк?

Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова прокомментировала заявление аналитиков о том, что заявление правительства о курсе 540 тенге за доллар США было воспринято участниками рынка как ориентир или сигнал.

"Здесь следует четко понимать, что это исключительно технический расчетный параметр, используемый для базового сценария республиканского бюджета при цене на нефть в 60 долларов, причем не этого, а следующего 2026 года. Это отражает консервативный подход правительства к планированию бюджета". Алия Молдабекова

Прогноз социально-экономического развития на следующий год находится в разработке, поэтому любые его показатели еще не утверждены. Он не является желательным уровнем обменного курса для бюджета, а те, кто так считают, ошибаются, считают в Нацбанке.

"Полагаем, что рынок способен откорректировать ситуацию самостоятельно. Участники рынка сами понимают отсутствие фундаментальных и серьезных причин ослабления тенге в моменте". Алия Молдабекова

В общем, пока Национальный банк сохраняет выжидательную позицию, рынок сам определяет "справедливый" уровень тенге. И, судя по динамике июля, этот уровень – все выше.

В конце отметим, что сегодня по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 531,96 тенге, поднявшись на 2,37 тенге.