Жена Кайрата Нуртаса впервые высказалась о его аресте
Артистка опубликовала ответ на многочисленные вопросы от подписчиков на странице в Instagram.
Абдукаримова решительно заявила, что молчать больше нет сил. Она также напомнила, что никогда не обсуждала личную жизнь в соцсетях. Но осмелилась на этот шаг из-за детей.
Фото: Instagram/stories/zhuldyzabdukarimovaofficial
Она также отметила, что не понимает, почему жизнь творческих родителей должна усложнять жизнь их детям.
"По закону, все граждане Казахстана равны. Он (Кайрат Нуртас) доказал это и отвечает за свой поступок".Жулдыз Абдукаримова
Пользователей Сети она также попросила прекратить нападки на детей, так как им становится тяжело.
Также блогер привела слова сына о непростой ситуации в семье:
"Мама, как не объясняй, вечером все таблоиды перепечатают твои слова. Так что не переживай сильно. И не оправдывайся. Ты же рядом со мной. Это самое главное. А я тебя защищу".
Фото: Instagram/stories/zhuldyzabdukarimovaofficial
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На данный момент Абдукаримова находится с детьми в Барселоне.
Об отъезде блогера в Испанию стало известно 9 июля. За границу Абдукаримова отправилась после семейного отдыха в Боровом.
Что касается ее мужа, то 5 июля Кайрата Нуртаса задержали за драку и нецензурную брань в самолете. В суде певца признали виновным и назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство.
Он попытался обжаловать приговор, но решение суда первой инстанции оставили без изменений.