Жена Кайрата Нуртаса впервые высказалась о его аресте

Арест на 15 суток знаменитого казахстанского артиста Кайрата Нуртаса активно обсуждался в Сети. Если его мама Гульзира Айдарбекова неоднократно делилась переживаниями по этому поводу, то супруга Жулдыз Абдукаримова лишь сегодня, 12 июля 2024 года, прервала молчание, сообщает Zakon.kz.

Артистка опубликовала ответ на многочисленные вопросы от подписчиков на странице в Instagram.

Абдукаримова решительно заявила, что молчать больше нет сил. Она также напомнила, что никогда не обсуждала личную жизнь в соцсетях. Но осмелилась на этот шаг из-за детей.

Фото: Instagram/stories/zhuldyzabdukarimovaofficial

Она также отметила, что не понимает, почему жизнь творческих родителей должна усложнять жизнь их детям.

"По закону, все граждане Казахстана равны. Он (Кайрат Нуртас) доказал это и отвечает за свой поступок". Жулдыз Абдукаримова

Пользователей Сети она также попросила прекратить нападки на детей, так как им становится тяжело.

Также блогер привела слова сына о непростой ситуации в семье:

"Мама, как не объясняй, вечером все таблоиды перепечатают твои слова. Так что не переживай сильно. И не оправдывайся. Ты же рядом со мной. Это самое главное. А я тебя защищу".

Фото: Instagram/stories/zhuldyzabdukarimovaofficial

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На данный момент Абдукаримова находится с детьми в Барселоне.

Об отъезде блогера в Испанию стало известно 9 июля. За границу Абдукаримова отправилась после семейного отдыха в Боровом.

Что касается ее мужа, то 5 июля Кайрата Нуртаса задержали за драку и нецензурную брань в самолете. В суде певца признали виновным и назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство.

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Он попытался обжаловать приговор, но решение суда первой инстанции оставили без изменений.