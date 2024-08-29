Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Баян Алагузова показала, кто каждый вечер укладывает двух маленьких дочерей спать

Баян Алагузова показала, кто каждый вечер укладывает двух маленьких дочерей спать, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 10:48 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
50-летняя Баян Алагузова, которая недавно стала многодетной мамой, рассказала, кто ей помогает с двумя маленькими малышками – Алисой и Алмой, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский продюсер в Instagram-Stories похвалилась тем, что каждый день укладывает спать малышек ее муж Турсен Алагузов.

"Каждый вечер наш папа убаюкивает детишек", – сказала Баян Алагузова, показав мужа с одной из малышек.

Также продюсер отметила, что они с супругом из-за появления двух дочерей стали смотреть мультики.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 10:48
Баян Алагузова сделала заявление после рождения четвертой дочери
, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 10:48

5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

Читайте также

Казахстанский &quot;отец мобилографии&quot; познакомился с президентом Азербайджана
Казахстанский "отец мобилографии" познакомился с президентом Азербайджана
Эмилия Кларк в новом сериале
Звезда "Игры престолов" снимется в сериале про СССР
Певица Алсу разводится с мужем
Адвокат Яна Абрамова прокомментировал развод бизнесмена с Алсу
Динара Халдарова
Алагузова Баян Есентаева Баян Максаткызы Баян 2024 год Артисты Продюсеры Знаменитости Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ермек Маржикпаев, государственный служащий, Казахстан
Министр спорта высказался об отказе от участия в Олимпиаде Рыбакиной и Путинцевой
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: