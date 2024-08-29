Баян Алагузова показала, кто каждый вечер укладывает двух маленьких дочерей спать

50-летняя Баян Алагузова, которая недавно стала многодетной мамой, рассказала, кто ей помогает с двумя маленькими малышками – Алисой и Алмой, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский продюсер в Instagram-Stories похвалилась тем, что каждый день укладывает спать малышек ее муж Турсен Алагузов.

"Каждый вечер наш папа убаюкивает детишек", – сказала Баян Алагузова, показав мужа с одной из малышек.

Также продюсер отметила, что они с супругом из-за появления двух дочерей стали смотреть мультики.

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5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.