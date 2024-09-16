Баян Алагузова показала врача, которая помогла ей стать мамой в 50 лет

В минувшие выходные семья Турсена и Баян Алагузовых провела казахский национальный обряд Қырқынан шығару для дочери Алисы, сообщает Zakon.kz.

На первое важное торжество наследницы супруги пригласили казахстанского репродуктолога-эмбриолога, доктора биологических наук Салтанат Байкошкарову, которая помогла им исполнить их мечту – вновь стать родителями. Об этом 50-летняя Баян рассказала в Instagram-Stories 14 сентября 2024 года.

"Салтанат Берденовна... Это наша чудо-эко-врач... Не буду раскрывать всех секретов", – сказала Баян Алагузова.

Важную гостью посадили на главное почетное место за торжественным столом. Такое решение было принято на семейном совете.

"Я рада, что стала частью вашего счастья. Мне неудобно от того, что меня посадили на почетное место, вообще оно – вашей матери... Пусть детки будут счастливыми, здоровыми и всегда приносят радость... Пусть Алиса станет достойной гражданкой нашей Родины, как ее папа и мама", – сказала Салтанат Байкошкарова.

По ее словам, Алиса – будущая звезда шоу-бизнеса, а Алма – копия папы, и в будущем пойдет по его стопам.

Также о почетном госте высказалась старшая дочь Алагузовой.

"Салтанат Берденовна – кто помог в осуществлении, так сказать, мечты мамы и дяди Турсена о детях. Главный врач по ЭКО в Казахстане. Сегодня төрде (почетное место. – Прим. ред.)", – подчеркнула Айсауле Бакытбек в Instagram-Stories.

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5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.