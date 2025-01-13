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Культура и шоу-бизнес

Петросян едва не стал жертвой авиакатастрофы

Петросян Евгений чуть на стал жертвой авиакатастрофы, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 09:59 Фото: Instagram/petrosyanevgeny
Российский юморист Евгений Петросян мог стать жертвой авиакатастрофы, произошедшей под Харьковом (Украина) 18 мая 1972 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал на передаче "Привет, Андрей!" в эфире телеканала "Россия 1".

"Я по какой-то причине за несколько дней отказался. Должны были лететь на "левый" концерт, – сказал Петросян.

Присутствующие на передаче озвучили, что его "спас ангел-хранитель".

Но меньше повезло находившемуся в те годы на пике популярности пародисту Виктору Чистякову. Этим же рейсом он вылетал в Украину на гастроли. И он опаздывал, уже даже отогнали трап. Но, узнав об опаздывающем звездном пассажире, экипаж задержал вылет ради него.

В итоге погибли все, кто был в самолете: 122 человека. Авиалайнер Ан-10А авиакомпании "Аэрофлот", летевший по маршруту Москва – Харьков, при заходе на посадку разрушился на части и рухнул на землю в 24 километрах от аэропорта.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили.

29 декабря 2024 года в Южной Корее пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air разбился при посадке в международном аэропорту Муана. Всего на борту лайнера, возвращавшегося из Бангкока, находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Как сообщалось, двух человек (пассажира и стюардессу) удалось спасти, остальные считаются погибшими.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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