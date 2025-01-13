Петросян едва не стал жертвой авиакатастрофы

Российский юморист Евгений Петросян мог стать жертвой авиакатастрофы, произошедшей под Харьковом (Украина) 18 мая 1972 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал на передаче "Привет, Андрей!" в эфире телеканала "Россия 1".

"Я по какой-то причине за несколько дней отказался. Должны были лететь на "левый" концерт, – сказал Петросян.

Присутствующие на передаче озвучили, что его "спас ангел-хранитель".

Но меньше повезло находившемуся в те годы на пике популярности пародисту Виктору Чистякову. Этим же рейсом он вылетал в Украину на гастроли. И он опаздывал, уже даже отогнали трап. Но, узнав об опаздывающем звездном пассажире, экипаж задержал вылет ради него.

В итоге погибли все, кто был в самолете: 122 человека. Авиалайнер Ан-10А авиакомпании "Аэрофлот", летевший по маршруту Москва – Харьков, при заходе на посадку разрушился на части и рухнул на землю в 24 километрах от аэропорта.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили.

29 декабря 2024 года в Южной Корее пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air разбился при посадке в международном аэропорту Муана. Всего на борту лайнера, возвращавшегося из Бангкока, находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Как сообщалось, двух человек (пассажира и стюардессу) удалось спасти, остальные считаются погибшими.