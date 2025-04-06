Беременная Ида Галич похвасталась случайным свиданием с Конором Макгрегором

Российский блогер Ида Галич обсудила с бойцом MMA Конором Макгрегором знаки зодиака детей. Звезды встретились у бассейна в Эмиратах, сообщает Zakon.kz.

Галич рассказала подписчикам в своем Instagram, что эта случайная и короткая беседа стала в ее жизни самой необычной. В подтверждение она показала видео их разговора.

Спортсмен спросил, когда родится малышка, а услышав ответ, сообщил, что двое его детей тоже появились на свет в августе. С улыбкой он добавил, что они львы по гороскопу. Также ирландский боец UFC с удовольствием погладил беременный животик Галич.

"Милейший! Обрадовался, что моя дочка родится львом, а я – телец. Поведал, что у него два сына этого же знака. Самый необычный смолток в моей жизни", – поделилась Галич.

Она добавила, что дочка точно будет настоящим бойцом, ведь ее еще в утробе наглаживал легенда UFC.

Дочка станет вторым ребенком для Иды Галич. От первого брака с Аланом Басиевым она воспитывает сына Леона, которого недавно тепло поздравила с днем рождения.

О своей беременности блогер заявила в конце января 2025 года. Это будет ее совместная дочь с Олегом Ледвичем.