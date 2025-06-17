Полиция поставила точку в деле Шарипа Серика против автора ИИ-ролика с Бишимбаевым
В полиции южной столицы отметили, что по данному факту проведена проверка.
"Нарушений законодательства о неприкосновенности частной жизни, персональных данных и иных прав граждан при создании видеоматериала не выявлено. По итогам проверки принято решение об оставлении обращения без рассмотрения в связи с отсутствием состава правонарушения".Пресс-служба ДП Алматы
3 апреля 2025 года жительница Алматы Алия Бутеева обвинила Шарипа Серика в избиении. По словам девушки, с актером у них были отношения. Тогда же она опубликовала фото и видео, где якобы Шарип Серик босиком выбегает за ней, хватает за руку и вытаскивает из лифта. На снимках также видны покраснения на лице девушки.
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Позднее стало известно, что суд признал Шарипа Серика виновным и арестовал на 5 суток. Далее были раскрыты подробности по делу актера.
4 апреля ИИ-креатор из Астаны по имени Арман опубликовал видео, сгенерированное при помощи искусственного интеллекта. На кадрах Шарип Серик сидит в тюремной камере рядом с осужденным бывшим министром нацэкономики Куандыком Бишимбаевым, который утешает актера.
28 апреля Арман сообщил, что Шарип Серик написал на него заявление в полицию за распространение ложной информации в интернете.