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Культура и шоу-бизнес

Полиция поставила точку в деле Шарипа Серика против автора ИИ-ролика с Бишимбаевым

актер Шарип Серик, полиция, дело, автор ИИ-ролика, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 13:31 Фото: Instagram/shakentii
Помните историю с оскандалившимся казахстанским актером Шарипом Сериком, который написал заявление на создателя видео, сгенерированного при помощи искусственного интеллекта? В Департаменте полиции Алматы корреспонденту Zakon.kz рассказали, чем все закончилось.

В полиции южной столицы отметили, что по данному факту проведена проверка.

"Нарушений законодательства о неприкосновенности частной жизни, персональных данных и иных прав граждан при создании видеоматериала не выявлено. По итогам проверки принято решение об оставлении обращения без рассмотрения в связи с отсутствием состава правонарушения".Пресс-служба ДП Алматы

3 апреля 2025 года жительница Алматы Алия Бутеева обвинила Шарипа Серика в избиении. По словам девушки, с актером у них были отношения. Тогда же она опубликовала фото и видео, где якобы Шарип Серик босиком выбегает за ней, хватает за руку и вытаскивает из лифта. На снимках также видны покраснения на лице девушки.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 13:31
Шарип Серик в центре скандала: актер записал видео с извинениями

Позднее стало известно, что суд признал Шарипа Серика виновным и арестовал на 5 суток. Далее были раскрыты подробности по делу актера.

4 апреля ИИ-креатор из Астаны по имени Арман опубликовал видео, сгенерированное при помощи искусственного интеллекта. На кадрах Шарип Серик сидит в тюремной камере рядом с осужденным бывшим министром нацэкономики Куандыком Бишимбаевым, который утешает актера.

28 апреля Арман сообщил, что Шарип Серик написал на него заявление в полицию за распространение ложной информации в интернете.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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