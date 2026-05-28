Фанаты Димаша Кудайбергена устроили грандиозный подарок на Times Square в честь его 32-летия

На Times Square в Нью-Йорке прошла праздничная акция в честь всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Она была приурочена ко дню рождения народного артиста РК.

"В центре Манхэттена, на Times Square, вновь появились праздничные LED-экраны в честь казахстанского артиста Димаша Кудайбергена", – рассказала команда Димаша накануне, 27 мая 2026 года.

Отмечается, что уже не первый год поклонники певца из разных стран организовывают подобные поздравления в самом сердце Нью-Йорка.

"В этом году американские Dears объединились, чтобы поздравить Димаша с 32-летием, несмотря на дождливую погоду", – подчеркнула команда певца.

Также сообщается, что US Dears присоединились к благотворительной кампании МОМ (ООН) – организации, глобальным послом доброй воли которой является Димаш.

Ранее Кудайберген посетил Бангладеш с гуманитарной миссией, в рамках которой он побывал в лагере вынужденных переселенцев и встретился с людьми, нуждающимися в поддержке.

Команда артиста отметила, что Dears продолжают поддерживать идеи доброты, взаимопомощи и единства, которые Димаш несет через свое творчество и общественную деятельность.

Поклонники Кудайбергена поблагодарили американских Dears за такой грандиозный подарок:

"Браво, Dears!"

"С 32-летием, Димаш!"

"Заслуженная дань уважения принцу".

"Димаш Кудайберген, с тобой, навсегда".

"Когда ты поешь, Димаш, ты действительно даришь нам ощущение золота. Ты просто великолепен".

"Какое счастье видеть нашего любимого Димаша на экране... NY Dears, отличная творческая работа".

"Какое счастье увидеть нашего казахского принца на Таймс-сквер! Спасибо Dears, которые сделали это возможным".

"Какое прекрасное грандиозное выступление самого любимого и успешного артиста. Наш Димаш – он единственный в этом мире".

"Это просто потрясающе! Спасибо всем нашим американским друзьям, которые приняли участие в проекте со светодиодными экранами на Таймс-сквер, посвященном 32-летию Димаша".

"Огромное спасибо всем нашим американским поклонникам, которые приняли участие в акции, посвященной 32-летию Димаша, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, поддержали ее и щедро пожертвовали средства в Международную организацию по миграции (МОМ) в его честь!"

24 мая 2026 года Димашу Кудайбергену исполнилось 32 года. С днем рождения его поздравила не только многомиллионная армия поклонников с разных уголков планеты, но и великий маэстро Пласидо Доминго, а также легендарная оперная певица Бибигуль Тулегенова. А 25 мая, сразу после 32-летия, Димаш обратился к фанатам с неожиданной просьбой.