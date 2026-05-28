Культура и шоу-бизнес

Фанаты Димаша Кудайбергена устроили грандиозный подарок на Times Square в честь его 32-летия

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 14:57 Фото: ru.dimashnews.com
На Times Square в Нью-Йорке прошла праздничная акция в честь всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Она была приурочена ко дню рождения народного артиста РК.

"В центре Манхэттена, на Times Square, вновь появились праздничные LED-экраны в честь казахстанского артиста Димаша Кудайбергена", – рассказала команда Димаша накануне, 27 мая 2026 года.
Отмечается, что уже не первый год поклонники певца из разных стран организовывают подобные поздравления в самом сердце Нью-Йорка.

"В этом году американские Dears объединились, чтобы поздравить Димаша с 32-летием, несмотря на дождливую погоду", – подчеркнула команда певца.
Также сообщается, что US Dears присоединились к благотворительной кампании МОМ (ООН) – организации, глобальным послом доброй воли которой является Димаш.

Ранее Кудайберген посетил Бангладеш с гуманитарной миссией, в рамках которой он побывал в лагере вынужденных переселенцев и встретился с людьми, нуждающимися в поддержке.

"Услышал душераздирающие истории": Димаш Кудайберген сделал важное обращение

Команда артиста отметила, что Dears продолжают поддерживать идеи доброты, взаимопомощи и единства, которые Димаш несет через свое творчество и общественную деятельность.

Поклонники Кудайбергена поблагодарили американских Dears за такой грандиозный подарок:

  • "Браво, Dears!"
  • "С 32-летием, Димаш!"
  • "Заслуженная дань уважения принцу".
  • "Димаш Кудайберген, с тобой, навсегда".
  • "Когда ты поешь, Димаш, ты действительно даришь нам ощущение золота. Ты просто великолепен".
  • "Какое счастье видеть нашего любимого Димаша на экране... NY Dears, отличная творческая работа".
  • "Какое счастье увидеть нашего казахского принца на Таймс-сквер! Спасибо Dears, которые сделали это возможным".
  • "Какое прекрасное грандиозное выступление самого любимого и успешного артиста. Наш Димаш – он единственный в этом мире".
  • "Это просто потрясающе! Спасибо всем нашим американским друзьям, которые приняли участие в проекте со светодиодными экранами на Таймс-сквер, посвященном 32-летию Димаша".
  • "Огромное спасибо всем нашим американским поклонникам, которые приняли участие в акции, посвященной 32-летию Димаша, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, поддержали ее и щедро пожертвовали средства в Международную организацию по миграции (МОМ) в его честь!"

44 раза за сутки: Димаш Кудайберген появился на Times Square в новогоднюю ночь

24 мая 2026 года Димашу Кудайбергену исполнилось 32 года. С днем рождения его поздравила не только многомиллионная армия поклонников с разных уголков планеты, но и великий маэстро Пласидо Доминго, а также легендарная оперная певица Бибигуль Тулегенова. А 25 мая, сразу после 32-летия, Димаш обратился к фанатам с неожиданной просьбой.

Динара Халдарова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
