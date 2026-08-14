Отец Димаша Кудайбергена стал новым крашем Казнета после танца

Отец казахстанского певца Димаша Кудайбергена – деятель культуры Канат Айтбаев – стал новым крашем поклонников звездной семьи, сообщает Zakon.kz.

Причиной этому стал танец Каната Айтбаева на тое по случаю кыз узату дочери казахстанских артистов Мираса и Куралай Бекжановых – Инкар.

Видео опубликовала в Instagram певица Айгуль Иманбаева 13 августа 2026 года. Его заметили фанаты Димаша Кудайбергена и поняли, в кого их кумир так талантлив:

"Смотришь на Каната мырза – и сразу понимаешь, откуда у Димаша это удивительное чувство ритма, пластика и артистизм! Генетика – Димаш поэтому может одновременно петь и танцевать так легко, словно это одно целое. Теперь понятно, почему Димаш может одновременно покорять своим невероятным голосом и завораживать танцем! Наверное, это талант, который передается по наследству! Папа – с прекрасным чувством ритма, а сын – довел этот дар до мирового уровня".

Казахстанцы в комментариях выразили восхищение танцем исполнителя:

Канат, коронный танец!

Его танец будет хитом.

Канат танцует очень хорошо.

Как легко танцует.

Потрясающий танец.

Стильный папа Димаша.

Семья очень талантливая у Димаша.

Танец был великолепен, молодец.

Годом ранее хитом Казнета стал танец предпринимателя, мужа Баян Алагузовой – Турсена Алагузова. Звездная семья превратила танец в свою "визитную карточку" и даже пообещала полмиллиона тому, кто его повторит.