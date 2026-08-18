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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген представил новую работу, но поклонники разделились во мнениях

певец Нуржас Садырбаев, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 14:04 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash и sadirbaeeev
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 17 августа 2026 года объявил о выходе своей новой композиторской работы. Речь – о песне для певца Нуржаса Садирбаева, продюсером которого является Димаш. Но реакцию поклонники выдали неоднозначную, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление 32-летний народный артист РК сделал в своем Instagram. Он опубликовал видео, в котором дал возможность послушать фрагмент новой композиции. На кадрах Кудайберген запечатлен сидящим за роялем, а поодаль Садирбаев исполняет песню.

"На моем YouTube-канале выйдет моя новая композиторская работа "Сезім" (в переводе "Чувство". – Прим. ред.) в исполнении Нуржаса Садирбаева, написанная на слова Жараскана Нурбая", – заявил Димаш.

Он уточнил, что премьера состоится сегодня, 18 августа.

Кудайбергена поддержала семья: единственная сестренка Раушан и мама Светлана Айтбаева, которые написали в комментариях: "Очень красивая песня. Пусть твое вдохновение никогда не иссякает!"

При этом, судя по комментариям, поклонники Димаша из разных уголков планеты отреагировали неоднозначно: если одни заявили, что песня для Нуржаса получилась красивой и тронула их до слез, то другие посчитали, что Кудайберген не может отдавать лучшие композиции другим. Третьи и вовсе сравнили Димаша с российским композитором Игорем Крутым и поддержали продюсерскую деятельность артиста:

  • "Какая красивая песня!"
  • "Красивая мелодия. Есть ли у нас шанс когда-нибудь услышать эту песню в вашем исполнении?"
  • "Какая музыка, какая песня! Как же красиво звучит твоя душа, Димаш! Ты продюсер мечты! Нуржас красиво спел, очень нежно".
  • "Какая песня... Плачу... Какая же она красивая... Мелодия просто в самое сердце. Ты когда за роялем, Ди, это просто волшебство начинается. Слов нет, как это красиво".
  • "Большая часть успеха – это благодарность. Когда-то Игорь сел за пианино и подарил тебе свои песни, а теперь ты делаешь то же самое. Пусть твоя щедрость вознаградит тебя так, как ты того заслуживаешь".
  • "Это прекрасная композиция, но она звучала бы лучше в твоем исполнении. Ты не можешь постоянно отдавать свои лучшие песни другим, менее талантливым исполнителям, жертвуя при этом собственной карьерой".
  • "Мы не понимаем всех этих переживаний, ведь Димаш уже говорил, что его деятельность в качестве продюсера является дополнением к его певческой карьере, а не заменяет ее. Мы гордимся этим новым "измерением" Димаша и готовы поддерживать Нуржаса Садырбаева, которому очень повезло, – его талант раскрывается благодаря великолепным композициям Димаша! Димаш, ты крутой!"
  • "У меня вопрос. Ты чувствуешь, что твоя карьера уже достаточно состоялась, чтобы ты мог спокойно заниматься наставничеством и помогать кому-то еще? Ты достиг всего, чего можешь достичь благодаря своему исключительному таланту и харизме? Прежде чем "отдавать что-то другим", возможно, стоит подумать о том, не должен ли ты еще что-то самому себе. Я так сильно тебя люблю и восхищаюсь тобой, и мне больно видеть, как ты сам себя сдерживаешь…"

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27 апреля 2026 года Димаш Кудайберген объявил о решении попробовать себя в новом амплуа. Он стал продюсером и представил своего первого артиста – победителя первого сезона проекта Hunan TV Voice Beyond Horizon Нуржаса Садирбаева. При этом такой неожиданный шаг вызвал у Dears тревогу и восторг одновременно.

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А 9 августа известный испанский телеканал представил в эфире выпуск новостей с сюжетом о Димаше Кудайбергене и его вокальных возможностях. Телеведущая сравнила казахстанца с такими известными исполнителями, как Мэрайя Кэри, Лучано Паваротти и Мария Каллас. Она отметила возможности голоса Димаша, назвав их "почти невозможными для человеческого голоса". А в завершение сюжета прозвучала фраза: "Артист, способный перенести вас в мир шести октав".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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