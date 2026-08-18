Димаш Кудайберген представил новую работу, но поклонники разделились во мнениях

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 17 августа 2026 года объявил о выходе своей новой композиторской работы. Речь – о песне для певца Нуржаса Садирбаева, продюсером которого является Димаш. Но реакцию поклонники выдали неоднозначную, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление 32-летний народный артист РК сделал в своем Instagram. Он опубликовал видео, в котором дал возможность послушать фрагмент новой композиции. На кадрах Кудайберген запечатлен сидящим за роялем, а поодаль Садирбаев исполняет песню.

"На моем YouTube-канале выйдет моя новая композиторская работа "Сезім" (в переводе "Чувство". – Прим. ред.) в исполнении Нуржаса Садирбаева, написанная на слова Жараскана Нурбая", – заявил Димаш.

Он уточнил, что премьера состоится сегодня, 18 августа.

Кудайбергена поддержала семья: единственная сестренка Раушан и мама Светлана Айтбаева, которые написали в комментариях: "Очень красивая песня. Пусть твое вдохновение никогда не иссякает!"

При этом, судя по комментариям, поклонники Димаша из разных уголков планеты отреагировали неоднозначно: если одни заявили, что песня для Нуржаса получилась красивой и тронула их до слез, то другие посчитали, что Кудайберген не может отдавать лучшие композиции другим. Третьи и вовсе сравнили Димаша с российским композитором Игорем Крутым и поддержали продюсерскую деятельность артиста:

"Какая красивая песня!"

"Красивая мелодия. Есть ли у нас шанс когда-нибудь услышать эту песню в вашем исполнении?"

"Какая музыка, какая песня! Как же красиво звучит твоя душа, Димаш! Ты продюсер мечты! Нуржас красиво спел, очень нежно".

"Какая песня... Плачу... Какая же она красивая... Мелодия просто в самое сердце. Ты когда за роялем, Ди, это просто волшебство начинается. Слов нет, как это красиво".

"Большая часть успеха – это благодарность. Когда-то Игорь сел за пианино и подарил тебе свои песни, а теперь ты делаешь то же самое. Пусть твоя щедрость вознаградит тебя так, как ты того заслуживаешь".

"Это прекрасная композиция, но она звучала бы лучше в твоем исполнении. Ты не можешь постоянно отдавать свои лучшие песни другим, менее талантливым исполнителям, жертвуя при этом собственной карьерой".

"Мы не понимаем всех этих переживаний, ведь Димаш уже говорил, что его деятельность в качестве продюсера является дополнением к его певческой карьере, а не заменяет ее. Мы гордимся этим новым "измерением" Димаша и готовы поддерживать Нуржаса Садырбаева, которому очень повезло, – его талант раскрывается благодаря великолепным композициям Димаша! Димаш, ты крутой!"

"У меня вопрос. Ты чувствуешь, что твоя карьера уже достаточно состоялась, чтобы ты мог спокойно заниматься наставничеством и помогать кому-то еще? Ты достиг всего, чего можешь достичь благодаря своему исключительному таланту и харизме? Прежде чем "отдавать что-то другим", возможно, стоит подумать о том, не должен ли ты еще что-то самому себе. Я так сильно тебя люблю и восхищаюсь тобой, и мне больно видеть, как ты сам себя сдерживаешь…"

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27 апреля 2026 года Димаш Кудайберген объявил о решении попробовать себя в новом амплуа. Он стал продюсером и представил своего первого артиста – победителя первого сезона проекта Hunan TV Voice Beyond Horizon Нуржаса Садирбаева. При этом такой неожиданный шаг вызвал у Dears тревогу и восторг одновременно.

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А 9 августа известный испанский телеканал представил в эфире выпуск новостей с сюжетом о Димаше Кудайбергене и его вокальных возможностях. Телеведущая сравнила казахстанца с такими известными исполнителями, как Мэрайя Кэри, Лучано Паваротти и Мария Каллас. Она отметила возможности голоса Димаша, назвав их "почти невозможными для человеческого голоса". А в завершение сюжета прозвучала фраза: "Артист, способный перенести вас в мир шести октав".