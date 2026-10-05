"Выпрыгнуть из окна": Оксана Самойлова призналась, что не справляется на фоне скандала с Джиганом

38-летняя российская модель Оксана Самойлова после длительного молчания призналась, что не справляется с семейными проблемами, сообщает Zakon.kz.

Если еще 1 октября 2026 года блогер благодарила неравнодушных за поддержку, то уже 4 октября заявила, что находится на грани.

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Экс-жена рэпера Джигана разместила серию Stories в своем Instagram.

По словам знаменитости, кто-то слил ее номер телефона.

"Потом мне взломали WhatsApp. Или он заблокировался, не знаю. Всю неделю меня пытались взломать во всех социальных сетях. Скорее всего, меня взломают", – рассказывает Самойлова.

Далее она отмечает, что часто слышит вопрос о том, как справляется со всеми трудностями.

"У меня есть выбор из двух вариантов. Стараться жить во всем этом ужасе или выпрыгнуть из окна. Так что это не потому что я сильная, а потому что у меня четверо детей. И второй вариант из-за них я выбрать не могу". Оксана Самойлова

Также предпринимательница подчеркнула, что ее "душа и психика" находятся в "бесконечном аду".

"Мне каждый день приходится делать вид, что я справляюсь. А я не то чтобы справляюсь, я где-то на грани. И каждый день происходит что-то, что добивает тебя все сильнее и сильнее. Работа и обязательства – это единственное, что помогает мне сохранить какие-то точки опоры. Это меня пока что спасает". Оксана Самойлова

Уже завершая свое обращение, Самойлова также призналась, что никогда никому не причиняла зла. Она просит прекратить угрозы и давление в ее сторону.

23 сентября стало известно, что еще летом рэпер Джиган устроил стрельбу в своем подмосковном коттедже, более 10 часов удерживая персонал в заложниках. Сразу после июльского инцидента музыканта экстренно отправили в элитный реабилитационный центр (рехаб) в Израиле, где он находится до сих пор.

Уже после огласки инцидента в СМИ Оксана Самойлова рассказала о том, что происходило на самом деле многие годы в ее семье.

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Стоит отметить, что ранее Джиган уже проходил лечение в реабилитационном центре – в 2020 году после серьезного нервного срыва и проблем с зависимостями.